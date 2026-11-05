باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر قادری در دیدار با جعفر محمدنژاد سیگارودی، معاون سرمایه‌گذاری و توسعه ساتبا، با تاکید بر ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: استان کردستان آمادگی دارد برای اجرای طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر افزود: تغییر رویکرد در حوزه تامین برق و استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته در توسعه انرژی‌های پاک یک ضرورت است و خوشبختانه این موضوع در دولت چهاردهم با جدیت بیشتری دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به شناسایی ۴۰۶ مدرسه در استان برای اجرای طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی بیان کرد: انتظار می‌رود با حمایت ساتبا و همکاری دستگاه‌های مربوطه، تعداد مدارس مشمول این طرح در کردستان افزایش یابد و استانداری نیز برای تحقق این هدف همکاری خواهد کرد.

قادری با تاکید بر ضرورت توجه به معیشت مردم در سیاست‌گذاری‌های حوزه انرژی تصریح کرد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اصلاح الگوی مصرف باید به‌گونه‌ای دنبال شود که ضمن کاهش هزینه‌ها و تشویق مردم به صرفه‌جویی، زیرساخت‌های لازم نیز فراهم شود و فشار اقتصادی مضاعفی به خانواده‌ها وارد نشود.

وی همچنین با اشاره به موقعیت مرزی کردستان و ضرورت تقویت زیرساخت‌های تأمین انرژی در شرایط بحرانی گفت: یکی از نیازهای مهم استان، امکان تأمین و واردات ژنراتور از اقلیم کردستان عراق برای استفاده شرکت آب و فاضلاب در شرایط اضطراری است تا در صورت بروز اختلال در تأمین برق، پایداری آب شرب و خدمات‌رسانی به مردم با مشکل مواجه نشود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان در ادامه خواستار حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان داخلی در حوزه تجهیزات انرژی شد و افزود: در استان ظرفیت و علاقه‌مندی بخش خصوصی برای تولید قطعات و تجهیزات مورد نیاز این حوزه وجود دارد که با تأمین اعتبار، ارائه تسهیلات و حمایت از سرمایه‌گذاران می‌توان زمینه توسعه این فعالیت‌ها و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی جدید را فراهم کرد.

قادری در پایان سه مطالبه اصلی استان از ساتبا را افزایش تعداد مدارس مشمول طرح نیروگاه‌های خورشیدی، همکاری برای تأمین ژنراتور از اقلیم کردستان عراق به‌منظور پایداری تامین آب در شرایط اضطراری و حمایت مالی و تسهیلاتی از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه تجهیزات انرژی عنوان کرد.

منبع:شرکت برق استان