پیروزی دموکرات‌ها، میلیاردر‌های نزدیک به ترامپ را با خطر تحقیقات کنگره، محدودیت توسعه هوش مصنوعی و افزایش فشار‌های سیاسی مواجه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - عکس ایلان ماسک، جف بزوس و مارک زاکربرگ در کنار یکدیگر و در ردیف اول مراسم تحلیف دونالد ترامپ، زمانی نمادی از اتحاد ثروتمندترین مردان جهان با رئیس جمهور آمریکا بود؛ اما اکنون، پس از پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای، این تصویر بیش از هر زمان دیگری یادآور آسیب‌پذیری شرکت‌های فناوری در برابر تغییرات سیاسی آمریکاست.

ثروتمندان حوزه فناوری که با حمایت از ترامپ و جنبش ماگا امیدوار بودند از چرخش سیاسی آمریکا به راست و گسترش بی‌وقفه هوش مصنوعی سود بیشتری ببرند، در دو سال گذشته شاهد افزایش چشمگیر دارایی‌های خود بودند. طی این مدت ثروت ایلان ماسک حتی از یک تریلیون دلار فراتر رفت. با این حال، نتایج انتخابات روز سه‌شنبه نشان داد که حمایت تمام‌قد از ترامپ ممکن است برای این میلیاردر‌ها هزینه‌های سیاسی سنگینی به همراه داشته باشد.

دموکرات‌ها با کسب پیروزی‌های گسترده، کنترل کنگره را به دست گرفتند و حتی در برخی ایالت‌های به‌شدت جمهوری‌خواه، از جمله تگزاس، موفق به شکست رقبای خود شدند. نگرانی رأی‌دهندگان از فساد، نفوذ ثروتمندان در سیاست و تلاش شرکت‌های بزرگ فناوری برای شکل‌دهی به فضای سیاسی مطلوب خود، از جمله عواملی بود که به تغییر نتیجه انتخابات کمک کرد.

گرگ کاسار، نماینده دموکرات تگزاس، در واکنش به نتایج انتخابات گفت رأی‌دهندگان تا حدی جمهوری‌خواهان را به دلیل وابستگی مالی و سیاسی به میلیاردر‌های حوزه هوش مصنوعی رد کرده‌اند. او تأکید کرد اعضای کنگره باید این شرکت‌ها را پاسخگو کنند، نه اینکه کمک‌های مالی آنها را بپذیرند.

جان اوسوف، سناتور دموکرات جورجیا که بار دیگر به سنا راه یافته نیز در سخنرانی پیروزی خود از غول‌های فناوری انتقاد کرد و گفت آنها در حالی برای خود پناهگاه‌های زیرزمینی می‌سازند که درباره خطر انقراض بشر به دست هوش مصنوعی هشدار می‌دهند. او وعده داد شرکت‌های بزرگ فناوری را مهار کند.

اد مارکی، سناتور دموکرات ماساچوست، نیز با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد دموکرات‌ها آن‌قدر احضاریه برای شرکت‌های فناوری صادر خواهند کرد که برای تولید کاغذ مورد نیاز آنها باید جنگل‌های جدیدی کاشته شود.

مراکز داده و هوش مصنوعی در کانون اختلافات

یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دموکرات‌ها، آغاز تحقیقات کنگره درباره شرکت‌های فناوری و توقف موقت ساخت مراکز داده عظیم است. این مراکز که با مصرف گسترده انرژی و منابع طبیعی، زیرساخت پردازشی مورد نیاز شرکت‌های هوش مصنوعی را تأمین می‌کنند، با مخالفت فزاینده شهروندان آمریکایی روبه‌رو شده‌اند.

جینا هینوجوسا در تگزاس، ایمی اکتون در اوهایو و کیشا لنس باتمز در جورجیا، از جمله چهره‌هایی هستند که وعده توقف موقت ساخت مراکز داده بسیار بزرگ را داده‌اند.

در همین حال، شرکت‌هایی مانند انویدیا و آمازون نیز با دریافت نامه‌هایی درباره حفظ اسناد و مدارک، در معرض تحقیقات احتمالی آینده قرار گرفته‌اند.

ماسک؛ مهم‌ترین هدف سیاسی دموکرات‌ها

در میان میلیاردر‌های فناوری، ایلان ماسک بیش از دیگران در معرض فشار‌های سیاسی قرار دارد. او که نزدیک‌ترین متحد ثروتمند ترامپ محسوب می‌شود، حدود ۴۵۰ میلیون دلار برای حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه هزینه کرد؛ اما بخش مهمی از سرمایه‌گذاری سیاسی او، از جمله حمایت از کن پاکستون در تگزاس، به شکست انجامید.

ماسک پس از ساعت‌ها سکوت در برابر نتایج نامطلوب انتخابات، پیام خود با مضمون «امروز به جمهوری‌خواهان رأی دهید» را حذف کرد و صبح روز بعد که ظاهراً آرزوی فرار از زمین را داشت، نوشت: «مراکز داده در فضا، گزینه بسیار خوبی به نظر می‌رسند».

دموکرات‌ها همچنین ممکن است ادغام چندمیلیارددلاری شرکت‌های اسپیس‌ایکس و شرکت هوش مصنوعی xAI را بررسی کنند. قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری xAI با ارتش آمریکا نیز می‌تواند به یکی دیگر از محور‌های اختلاف تبدیل شود. عملکرد ماسک در وزارت کارآمدی دولت ترامپ و نقش او در کاهش گسترده فعالیت‌های دولت فدرال و تعطیلی برخی آژانس‌ها نیز از موضوعاتی است که احتمالاً در تحقیقات آینده مطرح خواهد شد.

زاکربرگ و آلتمن در تلاش برای تغییر تصویر عمومی

مارک زاکربرگ، مدیرعامل متا نیز به دلیل چرخش سیاسی به راست در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ با انتقاداتی روبه‌رو است. او ممکن است با قرار گرفتن دوباره در برابر یک جلسه بازجویی و پرسش‌وپاسخ کنگره، احساس کند به اواخر دهه ۲۰۱۰ بازگشته است؛ دوره‌ای که بار‌ها در چنین جلساتی حاضر شد. مدیرعامل متا در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ، آشکارا به سمت راست‌گرایان چرخش سیاسی کرد. او برای نمایش عینک‌های مجهز به دوربین شرکت متا به مارالاگو رفت تا آنها را به ترامپ نشان دهد و هم‌زمان با آغاز جنگ رئیس‌جمهور علیه تنوع نژادی، برنامه شناخته‌شده شرکت خود در این زمینه را کنار گذاشت.

زاکربرگ که هم‌اکنون یکی از منفورترین مردان آمریکا به شمار می‌رود، در دوره جدید فعالیت خود نشان خواهد داد که آیا به چیزی جز قدرت نیز اعتقاد دارد یا خیر. آیا علاقه او به جوجیتسو و هنر‌های رزمی ترکیبی واقعی بود یا صرفاً راهی برای نزدیک شدن به مجریان پادکست‌های جریان مردسالار افراطی؟ شاید زمانی که برای نخستین بار در جلسه تحقیق کنگره حاضر شود، پاسخ این پرسش روشن‌تر شود.

در همین حال، سم آلتمن، مدیرعامل اوپن‌ای‌آی که خود نیز در مارالاگو دیده شده بود، روز سه‌شنبه ظاهراً در تلاش برای مدیریت پیامد‌های سیاسی این تحولات بود. پیام او در شامگاه سه‌شنبه بیشتر به مواضع برنی سندرز، سناتور چپ‌گرای آمریکایی، شباهت داشت. آلتمن نوشت: «مردم نباید کنترل آینده را به ابرهوش مصنوعی واگذار کنند و این الزام باید در نهایت پیشرفت هوش مصنوعی را محدود کند».

او با حمایت از ضرورت قانون‌گذاری با محوریت انسان، ظاهراً تلاش می‌کرد خود را از موضع بی‌قیدوشرط ترامپ در قبال توسعه هوش مصنوعی متمایز کند.

با این حال، به نظر می‌رسد احیای وجهه عمومی میلیاردر‌های حوزه فناوری به‌سادگی امکان‌پذیر نباشد. آنها درباره مسائل روز جامعه، از جمله هزینه‌های زندگی و فساد، حرف چندانی برای گفتن ندارند. اکثریت آمریکایی‌ها آنها را نماد نابرابری شدید اقتصادی و سیاست‌ورزی مبتنی بر پول و معامله می‌دانند؛ سیاستی که در آن قدرت و نفوذ سیاسی در ازای پرداخت پول به دست می‌آید. اکنون سوال این است که یک میلیاردر در برابر مردمی که از افزایش قیمت‌ها خشمگین‌اند، چه چیزی برای عرضه دارد؟

منبع: گاردین

برچسب ها: مارک زاکربرگ ، ایلان ماسک ، انتخابات کنگره
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