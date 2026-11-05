رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، المپیک فناوری را فرصتی برای شناسایی و پرورش استعدادهای جوان، توسعه نوآوری و تقویت دفاع سایبری کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - حجت در مراسم اختتامیه المپیک فناوری، ضمن قدردانی از مجموعه پارک فناوری، دکتر صفاری و تیم برگزارکننده این رویداد، اظهار کرد: تلاش و هم‌افزایی این مجموعه موجب شده است المپیک فناوری با ایجاد فضایی پویا، روح تازه‌ای به عرصه‌های مختلف فناوری‌های نوین، به‌ویژه حوزه امنیت سایبری، ببخشد.

وی با اشاره به حضور پرشور جوانان و استعدادهای نوظهور در این رقابت‌ها افزود: یکی از اهداف اصلی المپیک فناوری، شناسایی استعدادهای برتر است که خوشبختانه در این دوره نیز محقق شد. گام بعدی، تبدیل این استعدادها به سرمایه انسانی متخصص و فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم آن‌ها با صنعت و مجموعه‌های فعال در حوزه امنیت سایبری است؛ موضوعی که امیدواریم با همکاری دستگاه‌ها و شرکت‌های مرتبط به‌طور جدی دنبال شود.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری، برگزاری رویدادهایی نظیر المپیک فناوری، سمینارها، کارگاه‌های تخصصی و رزمایش‌ها را از راهکارهای مؤثر برای ترویج فرهنگ امنیت سایبری دانست و تصریح کرد: کشف آسیب‌پذیری‌های حساس و حیاتی در کنار شناسایی نیروهای انسانی توانمند، به‌ویژه استعدادهای جوان و کم‌سن‌وسال، از دستاوردهای ارزشمند این دوره بود. همچنین شرکت‌های فعال در صنعت علاقه‌مندی خود را برای جذب و به‌کارگیری این نیروها اعلام کرده‌اند که این موضوع یکی از اهداف مهم برگزاری چنین رویدادهایی است.

حجت در ادامه با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های جدید در مقابله با تهدیدات سایبری، خواستار توجه ویژه به ظرفیت‌های هوش مصنوعی در دوره‌های آینده المپیک فناوری شد و گفت: با توجه به حملات اخیر علیه برخی زیرساخت‌های کشور و تحلیل شاخص‌های نفوذ (IOC) به‌دست‌آمده، به نظر می‌رسد در این حملات از فناوری‌های پیشرفته استفاده شده است. ازاین‌رو، علاقه‌مندیم در دوره آینده یا حتی در ماه‌های پیش‌رو، بخش‌هایی با محوریت هوش مصنوعی و ایجنت‌های هوشمند طراحی شود تا از قابلیت آن‌ها در تحلیل تهدیدات، شناسایی نفوذها و شکار تهدیدات سایبری (Threat Hunting) بهره‌گیری کنیم.

وی با دعوت از متخصصان و فعالان این حوزه برای ارائه ایده‌ها و پیشنهادهای نوآورانه، تأکید کرد: از هرگونه ایده و نظریه‌ای در زمینه توسعه کاربردهای هوش مصنوعی در امنیت سایبری استقبال می‌کنیم و آماده حمایت از طرح‌های مؤثر در این زمینه هستیم.

رئیس مرکز فرماندهی عملیات امنیت سایبری همچنین با اشاره به مشارکت مجموعه‌های مختلف در برگزاری این رویداد، از شرکت‌هایی همچون اسپارا، امن‌پرداز، ای‌پی‌کی، امپازان کبیر، بهین‌راهکار و آکادمی بیکار و نیز همکاران خود در مرکز ملی فضای مجازی قدردانی کرد.

حجت با اشاره به حضور دستگاه‌های هماهنگ‌کننده جدید در این دوره خاطرنشان کرد: امسال سه دستگاه هماهنگ‌کننده که در دوره گذشته حضور نداشتند، به جمع مشارکت‌کنندگان اضافه شدند و این همراهی‌ها نشان می‌دهد المپیک فناوری ظرفیت تبدیل شدن به یک جشن ملی فناوری را دارد؛ رویدادی که با هم‌افزایی همه بخش‌ها می‌تواند هر سال در ابعاد ملی و بین‌المللی توسعه پیدا کند.

وی در پایان با اشاره به مشارکت بیش از ۱۰ کشور در بخش امنیت سایبری المپیک فناوری گفت: با وجود شرایط امنیتی موجود، امسال شاهد حضور نمایندگانی از بیش از ۱۰ کشور در این رقابت‌ها بودیم و پیش‌بینی می‌شود ظرفیت مشارکت بین‌المللی این رویداد در دوره آینده افزایش یابد.

حجت در پایان تأکید کرد: المپیک فناوری پایان یک رقابت نیست، بلکه آغاز مسیری مستمر برای کشف استعدادها، توسعه نوآوری، پرورش نیروی انسانی متخصص و ارتقای امنیت سایبری کشور است.