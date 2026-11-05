باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال استریت ژورنال» نوشت که تسلط دموکرات‌ها بر هر دو مجلس نمایندگان و سنا توانایی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور، را برای پیشبرد سیاست‌های خارجی‌اش از ایران گرفته تا تجارت، اوکراین و رژیم تروریستی اسرائیل محدود خواهد کرد، زیرا کنگره اختیار تامین مالی دفاع و کمک‌های نظامی، تصویب قوانین تحریم و نظارت بر دولت‌ها را در دست دارد.

این روزنامه توضیح داد که پرونده ایران در صدر موضوعات متاثر قرار دارد؛ واشنگتن پیش از انتخابات به کشور‌های خلیج فارس هشدار داده بود که باید برای یک کارزار نظامی کوتاه و فشرده پس از انتخابات آماده باشند، اما ترامپ در مصاحبه‌های پس از رای‌گیری احتمال حمله قریب‌الوقوع را کم‌اهمیت جلوه داد و ادعا کرد که قصد حمله فوری ندارد و بر اساس آنچه منافع آمریکا را تامین کند عمل خواهد کرد.

در همین حال، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، مستقیما جنگ در ایران را عامل شکست انتخاباتی دانست و در پلتفرم «ایکس» نوشت: «هر بحث صادقانه‌ای درباره مسیر آینده ما باید از این نقطه آغاز شود.»

این روزنامه اشاره کرد که پرونده کوبا ممکن است دوباره به صحنه بازگردد؛ تغییر نظام در هاوانا اولویت مارکو روبیو، وزیر خارجه، که فرزند مهاجران کوبایی است، بود، اما این اولویت زمانی که آمریکا درگیر جنگ با ایران شد به حاشیه رفت.

در این میان، پرونده روابط با رژیم تروریستی اسرائیل باز باقی می‌ماند؛ ترامپ پیش از اعلام نتایج، عزم خود را برای پایان دادن به حمایت آمریکا از این رژیم تروریستی تا پایان سال ۲۰۲۶ اعلام کرد و مدعی شد که تل‌آویو دیگر به آن نیاز ندارد.

پیروزی نامزد‌هایی مانند عبدول السید در میشیگان، که خواستار توقف کمک‌های بی‌قید و شرط به رژیم تروریستی اسرائیل شد، نگرانی‌های بیشتری را در میان صهیونیست‌ها درباره آینده رابطه با واشنگتن برانگیخت.

این روزنامه در پایان نتیجه گرفت که پرونده اوکراین نیز متاثر خواهد شد؛ ترامپ تقریبا تمام کمک‌های آمریکا به کی‌یف را متوقف کرد و بر آن فشار آورد تا اراضی بیشتری را به روسیه واگذار کند، به دنبال نزدیکی با ولادیمیر پوتین بود، تحریم‌های بخش انرژی روسیه را کاهش داد و تلاش کرد از حملات اوکراین به پالایشگاه‌های روسیه جلوگیری کند. با این حال، کنگره می‌تواند بر تامین مالی دفاع از جمله کمک‌های نظامی به اوکراین و قوانین مربوط به تحریم‌ها تاثیر بگذارد.

منبع: النشره