باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزاد زندی در نشست مشترک حفاظت محیط‌زیست کردستان و شرکت آب و فاضلاب با حضور مدیرکل نظارت بر بهره‌برداری فاضلاب کشور، اظهار کرد: با توجه به جایگاه راهبردی کردستان در تأمین منابع آبی و برخورداری از حقابه زیستی بالا، ساماندهی فاضلاب در این استان می‌تواند آثار مثبت زیست‌محیطی در سطح ملی و منطقه‌ای به دنبال داشته باشد.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک افزود: بررسی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه فاضلاب و تبادل نظر برای شناسایی و اجرای راهکار‌های رفع آنها، از اهداف برگزاری این نشست مشترک است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان، ساماندهی پساب‌های بهداشتی شهر‌ها و روستا‌های واقع در بالادست سد‌ها و رودخانه‌های استان را از محور‌های اصلی این نشست برشمرد و گفت: حذف بای‌پس تصفیه‌خانه سنندج با هدف جلوگیری از ورود فاضلاب خام به رودخانه قشلاق و سد ژاوه، از موضوعات مهم و مورد تأکید در این نشست بود.

زندی، مدیریت اصولی لجن تولیدی در تصفیه‌خانه‌ها از مرحله جمع‌آوری تا دفع نهایی یا استفاده مجدد مطابق با استاندارد‌های زیست‌محیطی را از دیگر موضوعات مطرح‌شده عنوان کرد.

وی همچنین بر ضرورت تدوین برنامه عملیاتی با زمان‌بندی مشخص برای رفع نواقص موجود، تقویت نظارت‌های تخصصی و پیگیری مستمر اقدامات اصلاحی تأکید کرد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست کردستان یادآور شد: کاهش مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از مدیریت نامناسب فاضلاب و جلوگیری از آلودگی منابع آب و خاک، هدف اصلی همکاری و هماهنگی بین‌بخشی دستگاه‌های مسئول در این حوزه است.