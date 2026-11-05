بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد/ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه امروز پنجشنبه ۱۴ آبان‌ماه با رد ادعای بی‌اساس کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر «مداخله ایران در درگیری‌های عربستان-یمن» تصریح کرد: «اتحادیه اروپا خود به دلیل مشارکت در تحریم و محاصره اقتصادی مردم یمن، شریک نقض‌های فاحش حقوق بشر در یمن است و مقامات اروپایی نمی‌توانند با اظهارنظر‌های فرافکنانه، خود را از مسئولیت مبرا کنند.»

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین ادعا‌های مطرح‌شده مبنی بر حضور کارشناسان نظامی ایران در یمن را قویا تکذیب کرد و تاکید کرد: «انتشار این اخبار جعلی با هدف سرپوش گذاشتن بر واقعیت‌ها و منحرف‌کردن افکار عمومی صورت می‌گیرد. بقائی خاطرنشان کرد ملت یمن ثابت کرده‌اند که از توانمندی، تجربه، شهامت و اراده لازم برای دفاع از حاکمیت ملی و کرامت انسانی خود برخوردارند و در این راه نیازی به مداخله هیچ طرفی ندارند.»

بقائی با محکوم‌کردن حملات نظامی علیه مناطق مختلف یمن، به‌ویژه تأسیسات مدنی، زیرساخت‌های حیاتی و مناطق مسکونی که منجر به شهادت بیش از ۲۷۰ نفر از مردم مسلمان یمن از جمله ۱۳۰ کودک و زن و مجروح‌شدن بیش از ۶۵۰ نفر، و نیز تخریب زیرساخت‌ها و منازل مردم شده است، خواستار توقف تجاوزات علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی یمن شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با یادآوری موضع اصولی ایران در قبال درگیری‌های جاری در شبه جزیره عربستان تأکید کرد: «برقراری صلح در شبه جزیره عربستان مستلزم توقف حملات نظامی، احترام به حق تعیین سرنوشت مردم یمن، پایان دادن به محاصره دریایی و هوایی این کشور، و گفت‌و‌گو بر اساس نقشه راه مورد توافق بین یمنی‌ها و عربستان می‌باشد و جمهوری اسلامی ایران آماده هر نوع مساعدت در این زمینه است.»

بقائی با انتقاد از سوء استفاده مستمر از شورای امنیت سازمان ملل برای توجیه محاصره غیرانسانی یمن، بر ضرورت توقف فوری حملات نظامی، رفع کامل محاصره و محدودیت‌های غیرقانونی علیه این کشور تاکید کرد.