باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - در جریان برگزاری سومین دوره این رویداد، رقابتکنندگان پس از پشت سر گذاشتن مراحل مقدماتی و چالشهای تخصصی، در مرحله نهایی به مصاف یکدیگر رفتند تا برترینهای هر رشته و لیگ معرفی شوند.
المپیک فناوری ۲۰۲۶ امسال با گسترش ابعاد بینالمللی خود، میزبان استعدادهایی از کشورهای مختلف جهان بود و در قالب لیگهای تخصصی، توانمندی شرکتکنندگان را در حوزههای راهبردی فناوری به رقابت گذاشت. در پایان این رقابتها، برگزیدگان هر لیگ بر اساس عملکرد و نتایج بهدستآمده معرفی شدند و مورد تقدیر قرار گرفتند.
تیم اول: Pandora
تیم دوم: Lead
تیم سوم: failures
تیم اول: پت ومت
تیم دوم: واکنشگرایان
تیم سوم: فعلاً اسمی انتخاب نکردیم
تیم اول: ahura
تیم دوم: 67% Daycare
تیم سوم: eybaba
تیم اول: موز کودن
تیم دوم: هم مسیر
تیم سوم: شنگول و منگول
تیم اول: Ensemble
تیم دوم: Syntax
تیم سوم: AM256AI
تیم اول: irascience
تیم دوم: Joje code
تیم سوم: closecv
تیم اول: Bina
تیم دوم: MegaVision
تیم سوم: Shiraz
تیم اول: disable--
تیم دوم: oblivion
تیم سوم: init1
تیم اول: Puver
تیم دوم: Disqualified
تیم سوم: disable--
تیم اول: noobs
تیم دوم: چکاد
تیم سوم: Tomeowner
تیم اول: چکاد
تیم دوم: راهکارصنعت
تیم سوم: RGIE
تیم اول: اژدر
تیم دوم: atar
تیم سوم: دیاکو
تیم اول: دیاکو
تیم دوم: رزمزاد
تیم سوم: طوفان سیاه
تیم اول:
تیم دوم:
تیم سوم: آذرخش
تیم اول: SKYLINK
تیم دوم: شهید تهرانی مقدم
تیم سوم: mono