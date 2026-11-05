باشگاه خبرنگاران جوان - پریزاد اقبالی؛ تبریزی، دبیر علمی بخش برنامه‌نویسی المپیک فناوری، با قدردانی از تلاش شرکت‌کنندگان و عوامل اجرایی این رویداد، برگزاری مسابقات در ابعاد گسترده و در شرایط دشوار را اقدامی ارزشمند دانست و از همراهی و تلاش دست‌اندرکاران حوزه‌های برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی تقدیر کرد.

تبریزی در مراسم اختتامیه المپیک فناوری با اشاره به فرایند چندماهه برگزاری این رقابت‌ها اظهار کرد: شرکت‌کنندگان طی ماه‌های گذشته درگیر مراحل مختلف مسابقات، از جمله بخش‌های آنلاین، رقابت‌های انتخابی و دوره‌های آموزشی بودند و در نهایت طی روزهای اخیر، مرحله نهایی مسابقات برگزار شد.

وی ضمن خداقوت به شرکت‌کنندگان و تقدیر از تلاش و پشتکار آنان افزود: لازم می‌دانم از مسئولان و تمامی دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد نیز صمیمانه تشکر کنم؛ چراکه برنامه‌ریزی و اجرای مسابقاتی در چنین مقیاس گسترده‌ای، آن هم در شرایط خاص و دشوار آبان‌ماه، به اراده، جسارت، ایمان و پشتکار قابل‌توجهی نیاز داشت.

دبیر علمی بخش برنامه‌نویسی المپیک فناوری همچنین با قدردانی از همکاران و عوامل اجرایی در دو حوزه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی، بر نقش تلاش جمعی و همکاری تخصصی در تحقق این رویداد تأکید کرد و برگزاری موفقیت‌آمیز این رقابت‌ها را حاصل همراهی و همت مجموعه برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان دانست.

در ادامه این مراسم، مصطفوی، دبیر علمی لیگ امنیت سایبری المپیک فناوری، نیز با تشریح دستاوردهای این بخش از رقابت‌ها، از برگزاری بیش از ۶۰ چالش سخت‌افزاری، رقابت هک سرعتی و ارزیابی امنیت سامانه‌های بانکی و بیمه‌ای کشور با مشارکت بیش از ۸۰ هکر کلاه‌سفید خبر داد.

وی با اشاره به بخش رقابت‌های فنی لیگ امنیت سایبری گفت: در این دوره، بیش از ۶۰ چالش سخت‌افزاری طراحی شده بود که تیم‌های شرکت‌کننده در رقابتی نزدیک برای حل آن‌ها با یکدیگر به رقابت پرداختند. پس از این مرحله نیز رقابت هک سرعتی برگزار شد که در آن، علاوه بر توانایی حل چالش‌ها، سرعت عمل تیم‌ها نیز به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی کسب رتبه و دستیابی به جایگاه‌های برتر مورد توجه قرار گرفت.

دبیر علمی لیگ امنیت سایبری در ادامه، ارزیابی امنیتی سامانه‌های بانکی و بیمه‌ای را از دیگر بخش‌های مهم این رویداد برشمرد و افزود: امسال بانک‌ها و شرکت‌های بیمه مختلف کشور سامانه‌های خود را برای ارزیابی امنیتی در اختیار این رقابت قرار دادند و بیش از ۸۰ هکر کلاه‌سفید به بررسی و شناسایی نقاط ضعف این سامانه‌ها پرداختند. در جریان این ارزیابی‌ها، آسیب‌پذیری‌های متعددی در سطوح بالا و بحرانی شناسایی و به مجموعه‌های مربوطه اعلام شد.

مصطفوی همچنین با اشاره به ارزیابی معماری زیرساخت‌های حیاتی کشور در این رویداد اظهار کرد: در این بخش، شش تیم مسئولیت بررسی و ارزیابی ساختار زیرساخت‌های حیاتی را برعهده داشتند که طی آن، آسیب‌پذیری‌هایی در دو حوزه معماری و فناوری شناسایی شد و نتایج و موارد نیازمند اصلاح برای پیگیری و برطرف‌سازی به نهادهای مربوطه اعلام شد.

وی در پایان تأکید کرد: مجموعه این رقابت‌ها و ارزیابی‌ها با هدف ارتقای توانمندی متخصصان امنیت سایبری، شناسایی نقاط ضعف و کمک به افزایش تاب‌آوری و امنیت زیرساخت‌های مهم کشور برگزار شد.