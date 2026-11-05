باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه‌با شیخ سعود بن عبدالرحمن آل ثانی، معاون نخست‌وزیر قطر و وزیر دفاع این کشور دیدار کرد.

این دیدار در بیانیه‌ای که وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه در پلتفرم «ان‌سوسیال» ترکیه منتشر کرد، اعلام شد.

در این بیانیه آمده است که گولر از همتای قطری خود که به دعوت رسمی به آنکارا سفر کرده بود، در مقر وزارت دفاع استقبال کرد.

پس از مراسم استقبال نظامی، دو وزیر نشستی برگزار کردند.

دو وزیر دفاع همچنین ریاست هیئت‌های دو کشور را در نشستی گسترده‌تر که پس از آن برگزار شد، بر عهده داشتند.

در این مذاکرات، سلجوق بیرقدار اوغلو، رئیس ستاد مشترک نیرو‌های مسلح ترکیه نیز از طرف ترکیه حضور داشت.

منبع: آناتولی