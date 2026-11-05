فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان از تخریب چهار کوخه و بیش از ۱۰ کومه تازه‌ساخت شکار غیرمجاز، جمع‌آوری ادوات صید در جریان گشت و مدیریت مأموران محیط زیست در حوزه استحفاظی شهرستان آبادان خبر داد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - محمد الوندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان، گفت: در راستای کنترل و نظارت بر فعالیت‌های شکار و صید در فصل بازگیری و مقابله با تخلفات زیست‌محیطی، گشت مشترکی با مشارکت نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل، اداره حفاظت محیط زیست آبادان و تالاب بامدژ، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در حوزه استحفاظی شهرستان آبادان و حاشیه خور گوبان اجرا شد.

او افزود: در جریان این عملیات، چهار باب کوخه شناسایی و تخریب و ادوات صید موجود نیز جمع‌آوری و معدوم شد. همچنین یک بهله سنقر، دو بهله دلیجه، هفت فرد یاکریم و ۱۲ فرد قمری خانگی که در اختیار متخلفان قرار داشتند، پس از رهایی از اسارت در طبیعت رهاسازی شدند.

الوندی ادامه داد: در بخش دیگری از این گشت و در جریان بررسی آبگیرهای منطقه، بیش از ۱۰ کومه تازه‌ساخت که با هدف شکار پرندگان مهاجر آبزی و کنارآبزی احداث شده بود، شناسایی و تخریب شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان اضافه کرد: نیروهای یگان حفاظت محیط زیست آبادان در مسیر بازگشت از عملیات، یک دستگاه خودرو را حین فعالیت شکار شناسایی و متوقف کردند که در بازرسی از آن، یک قبضه سلاح شکاری مجاز به همراه تعدادی فشنگ و یک دستگاه اسپیکر کشف و ضبط شد.

او با تأکید بر تداوم گشت‌های کنترلی و مقابله با تخلفات شکار و صید غیرمجاز، از شهروندان و دوستداران محیط زیست خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، مراتب را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط زیست یا یگان حفاظت اطلاع دهند.

برچسب ها: محیط زیست خوزستان ، رهاسازی پرنده
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