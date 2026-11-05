رئیس مرکز آمار گفت: پیامک‌های ارسالی از سوی مرکز آمار ایران برای مشارکت مردم در سرشماری فاقد هرگونه لینک هستند و شهروندان برای ثبت اطلاعات خود باید صرفاً به سامانه رسمی «دولت من» مراجعه کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  گودرزی رئیس مرکز آمار ایران  با بیان اینکه در ایام سرشماری احتمال ارسال دو نوع پیامک برای مردم وجود دارد، اظهار کرد: پیامک نخست با هدف اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و تشویق مردم به مشارکت در سرشماری ارسال خواهد شد و در آن درباره ماهیت سرشماری و نحوه اجرای این طرح توضیح داده می‌شود. این پیامک جنبه عمومی دارد و برای اطلاع‌رسانی به همه مردم ارسال خواهد شد.

وی افزود: پیامک اصلی که برای مراجعه و ثبت اطلاعات به مردم ارسال می‌شود، صرفاً از سوی مرکز آمار ایران خواهد بود و هیچ‌گونه لینکی ندارد؛ در این پیامک فقط از شهروندان خواسته می‌شود برای ثبت اطلاعات خود به سامانه رسمی «دولت من» مراجعه کنند.

رئیس مرکز آمار ایران تأکید کرد: بنابراین اگر شهروندان پیامک‌های اطلاع‌رسانی درباره آغاز سرشماری دریافت کردند، نیازی به مراجعه به سامانه دولت من ندارند؛ مراجعه به این سامانه تنها برای افرادی ضروری است که در پیامک رسمی مرکز آمار ایران از آنها درخواست شده باشد.

گودرزی درباره فعالیت پیام‌رسان‌ها و نیروهای میدانی سرشماری نیز گفت: در فرآیند اطلاع‌رسانی از ظرفیت پیام‌رسان‌ها استفاده می‌شود، اما در این بخش نیز لینکی برای مردم ارسال نخواهد شد. در مراجعه‌های حضوری و میدانی هم مأموران سرشماری با جلیقه و کارت شناسایی مشخص در محل حضور پیدا می‌کنند.

وی با قدردانی از همکاری رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم، بیان کرد: از همکاران رسانه‌ای در استان‌ها و رسانه ملی که با پخش زیرنویس و اعلام شماره‌های تماس، امکان احراز هویت مأموران سرشماری را برای مردم فراهم می‌کنند، تشکر می‌کنم. شهروندان می‌توانند برای اطمینان از هویت مأموران با شماره‌های اعلام‌شده در هر استان تماس بگیرند.

رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به نزدیک شدن به مرحله سرشماری کوتاه‌مدت تصریح کرد: تقریباً برای ورود به این مرحله آماده هستیم و تلاش می‌کنیم هیچ فردی از قلم نیفتد؛ به همین دلیل تا حد امکان از روش‌های مختلف برای مراجعه و دریافت اطلاعات مردم استفاده خواهیم کرد.

گودرزی ادامه داد: احتمالاً از روز شنبه یا یکشنبه، با توجه به داده‌هایی که طی یکی دو روز آینده به مرکز آمار می‌رسد، تماس‌های تلفنی با برخی افراد آغاز خواهد شد. البته تأکید می‌کنم تماس‌های تلفنی نیز صرفاً با هدف دعوت افراد برای مراجعه به سامانه «دولت من» انجام می‌شود و در جریان تماس، هیچ‌گونه اطلاعات یا داده‌ای از شهروندان درخواست نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شماره تماس‌هایی که از سوی مأموران سرشماری در هر استان با مردم برقرار می‌شود، به اطلاع شهروندان خواهد رسید تا امکان اطمینان از صحت تماس‌ها فراهم باشد. همچنین مراجعه‌های میدانی به مناطق مختلف، از جمله روستاها و آبادی‌ها، انجام خواهد شد تا اطمینان حاصل کنیم هیچ‌کس از قلم نمی‌افتد.

برچسب ها: آمار ، سرشماری
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