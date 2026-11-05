باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا با وجود شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای و در حالی که خود او پیامد‌های جنگ با ایران را عامل این شکست دانسته است، بار دیگر حمایت خود را از پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد.

ترامپ در گفت‌و‌گو با شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز گفت: «قصد دارم او را در سمتش حفظ کنم».

او در ادامه با اشاره به تماس‌هایی که درباره هگست دریافت می‌کند، گفت: «می‌دانید، تماس‌هایی درباره او دریافت می‌کنم. نمی‌فهمم چرا».

ترامپ در عین حال اذعان کرد که در دو ماه آینده، زمانی که جمهوری‌خواهان همچنان کنترل سنا را در اختیار دارند، روند تأیید وزیر جنگ جدید آسان‌تر خواهد بود.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که گمانه‌زنی‌ها درباره جایگزینی او شدت گرفته است. شبکه خبری سی‌بی‌اس شب گذشته به نقل از منابع آگاه گزارش داد که احتمال دارد پس از بازگشت موج آبی به کنگره، هگست که از حامیان آغاز جنگ علیه ایران بود با چالش‌های زیادی مواجه شده و جایگاه او شدیدا به خطر بیفتد.

ترامپ پیش‌تر هگست را یکی از حامیان اصلی آغاز جنگ با ایران معرفی کرده بود. او اسفند سال گذشته گفته بود: «پیت، فکر می‌کنم تو اولین کسی بودی که از این اقدام حمایت کردی و گفتی: بیایید این کار را انجام دهیم، چون نمی‌توانیم اجازه دهیم آنها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند».

جنگ با ایران که هم رأی‌دهندگان و هم ترامپ آن را یکی از دلایل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانسته‌اند، اکنون به یکی از محور‌های انتقاد از هگست تبدیل شده است.

یکی از مقام‌های ارشد پیشین پنتاگون در گفت‌و‌گو با شبکه سی‌ان‌ان اظهار کرد: «این جنگ عمدتاً با هدایت وزارت جنگ پیش رفته است، زیرا شما تصمیم گرفتید برای حل یک مسئله سیاست خارجی، اقدام نظامی انجام دهید».

یکی از جمهوری‌خواهان نزدیک به کاخ سفید نیز به این رسانه گفت: «اگر رئیس‌جمهور واقعاً قصد دارد مسئولیت این جنگ را متوجه کسی کند، آن فرد پیت هگست است. او از همان ابتدا درباره زمان‌بندی‌ها، اهداف و مقاصد جنگ یا اطلاعات نادرست داده یا اشتباه کرده است؛ هیچ‌کدام از این دو قابل قبول نیست».

منبع: تایمز اسرائیل