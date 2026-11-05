شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل و افزایش آورده برای خودروی ثبت نامی جوانی جمعیت ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح فروش خودرو به مادران یکی از طرح‌های دولت برای حمایت از جوانی جمعیت و خانواده‌هایی است که بیش از دو فرزند دارند اختصاص داده شده است. اما گاهی اوقات تاخیر در تحویل و افزایش آورده چالش‌هایی را برای مادران به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی ۲۰۷ طرح خودروی مادران ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وقت شما بخیر من در اردیبهشت امسال در طرح مادران ایران خودروی ۲۰۷ ثبت نام کردم، زمان ثبت نام قیمت کارخانه یک میلیارد و دویست بود. ابتدا ایران خودرو بر خلاف رویه تمام ثبت نام‌های قبلی، عنوان داشت که ثبت نام مشارکت در تولید است و پیش فروش نیست و مبلغ پرداختی در اردیبهشت هم شامل افزایش قیمت خودرو می‌شود. با چند بار افزایش قیمت خودرو، الان قیمت کارخانه دو میلیارد است، اما هنوز هم ایران خودرو راضی نیست و دعوتنامه تحویل آبان را تا امرزو که دوازدهم است صادر نکرده است.. خواهش می‌کنم، تو رو خدا پیگیری کنید، به داد مردم برسید، من کارمند هشتصد میلیون باید از زمان ثبت نام بیشتر پرداخت کنم.

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