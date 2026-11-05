باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خبرنگار شبکه «المیادین» در پاریس گزارش داد که در شهر لیون فرانسه درگیری‌هایی میان پلیس و دانشجویانی رخ داده که تلاش کردند مدارس را به رویه‌ای که در شهرهای بوردو، مارسی و لیل شاهد آن بودیم، تعطیل کنند.

به گزارش خبرنگار المیادین، شهر لیون فرانسه امروز در مقایسه با دیگر شهرهای فرانسه شاهد شدیدترین درگیری‌ها میان معترضان و پلیس است؛ پلیس فرانسه گاز اشک‌آور به سوی معترضان شلیک کرد و در لیون آب‌پاش‌ها را به سمت آن‌ها گرفت.

او تاکید کرد که شمار معترضان در میدان‌های پاریس در حال افزایش است و انتظار می‌رود درگیری‌هایی با پلیس رخ دهد. در مقابل برخی دبیرستان‌های فرانسه نیز درگیری‌هایی رخ داد؛ پلیس مانع بسته شدن آن‌ها شد و تدابیر امنیتی بی‌سابقه‌ای برقرار بود.

به گفته خبرنگار المیادین، پیش‌بینی می‌شود حدود یک میلیون فرانسوی امروز در تظاهرات شرکت کنند.

او اشاره کرد که مقامات فرانسه تلاش می‌کنند این رویداد را تا زمان انتخابات ریاست‌جمهوری با کمترین خسارت مدیریت کنند و این با خواسته معترضان همسو نیست، او خاطرنشان کرد که تظاهرات امروز برای همه معترضان، اتحادیه‌ها، دولت، پلیس و ریاست‌جمهوری یک آزمون است.

گفتنی است اتحادیه‌های هوانوردی، راه‌آهن و مدارس اعلام کرده‌اند که امروز پنجشنبه در اعتصاب فرانسه شرکت خواهند کرد و انتظار می‌رود کشور با فلج کامل مواجه شود.

فرانسه از چند هفته پیش شاهد تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی در اعتراض به شرایط رو به وخامت آموزش و نظام هدایت دانشگاهی است؛ هم‌زمان اعتراض‌های گسترده‌ای نیز به گرانی معیشت و نابرابری آغاز شد که در ۱۷ اکتبر با بدترین شورش‌های فرانسه در سال‌های اخیر به اوج خود رسید.

منبع: المیادین