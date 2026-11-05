باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس مدعی شده که یک گزارش اطلاعاتی از آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا را رویت کرده و بر اساس این گزارش، ایران با وجود حملات آمریکا به تأسیسات کلیدی مرتبط با برنامه فضایی خود، در حال تبدیل شدن به یک «قدرت فضایی» است که می‌تواند عملیات نظامی آمریکا در آسیای غربی را به چالش بکشد.

این گزارش می‌گوید ایران در جریان عملیات نظامی موسوم به «خشم حماسی» علیه قابلیت‌های فضایی آمریکا اقدام تهاجمی انجام داده و با استفاده از سامانه‌های اخلالگر زمینی، سیگنال‌های جی‌پی‌اس مبتنی بر ماهواره را مختل کرده است.

بر اساس ارزیابی این نهاد اطلاعاتی، تهران در حال گسترش برنامه‌های فضایی نظامی و غیرنظامی خود است تا توانمندی‌های نظامی، توسعه اقتصادی و جایگاه ملی خود را تقویت کند.

در همین حال، مقام‌های آمریکا نسبت به استفاده ایران از اطلاعات فضایی برای هدف قرار دادن دقیق‌تر مراکز نظامی مهم ابراز نگرانی کرده‌اند.

تاد هریسون، کارشناس حوزه هوافضا در مؤسسه امریکن اینترپرایز، می‌گوید که اگر ایران بتواند قابلیت‌های فضایی آمریکا را مختل کند، نمی‌توان گفت واشنگتن در برابر تهران برتری فضایی دارد.

از سوی دیگر، کاری بینگن، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی آمریکا نیز به پایگاه خبری اکسیوس گفت ایران «برخی قابلیت‌هایی دارد که استفاده ما از فضا را با چالش مواجه می‌کند». او در عین حال گفت که توانمندی‌های فضایی ایران در مقایسه با آمریکا، چین و حتی روسیه بسیار محدودتر است.

بر اساس گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح ایران در سال ۲۰۲۴ سه ماهواره را در مدار پایین زمین قرار داد. این پرتاب، نخستین پرواز موفق موشک ماهواره‌بر سیمرغ بود.

همچنین بر اساس داده‌های مؤسسه امریکن اینترپرایز، ایران اکنون حدود ۱۲ ماهواره عملیاتی در اختیار دارد.

منبع: آکسیوس