باشگاه خبرنگاران جوان - روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری از زمین چمن مصنوعی مجموعه میهن طبیعت اسلامشهر اظهار کرد: اسلامشهر از قطب‌های ورزش قهرمانی کشور است و در رشته‌هایی همچون ورزش‌های رزمی، فوتبال، کشتی و جودو ورزشکاران ملی‌پوش دارد.

وی با اشاره به حضور بیش از ۵۰ تا ۶۰ ورزشکار اسلامشهری در رشته‌های مختلف ملی افزود: این جوانان برای کشور افتخارآفرینی می‌کنند و وزارت ورزش برای شهر‌هایی که در حوزه قهرمانی نقش مؤثری دارند، برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است.

وزیر ورزش و جوانان توسعه رشته‌های طبیعت‌محور را از محور‌های برنامه‌ریزی ورزشی در اسلامشهر عنوان کرد و گفت: امیدواریم با همکاری مدیرکل ورزش و جوانان استان و مسئولان شهرستان، زمینه راه‌اندازی و گسترش رشته‌های ساحلی در این منطقه فراهم شود.

دنیامالی ادامه داد: کشتی ساحلی، تنیس ساحلی، هندبال ساحلی و کبدی ساحلی از جمله رشته‌هایی هستند که می‌توانند با هزینه کمتر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی، زمینه فعالیت ورزشی جوانان را فراهم کنند و به ارتقای سلامت و آمادگی جسمانی آنان کمک کنند.

وی با اشاره به ظرفیت اسلامشهر برای اجرای استاندارد‌های شهر فعال بیان کرد: با همکاری فرمانداری، شورای شهر و شهرداری، این استاندارد‌ها را در اسلامشهر پیاده‌سازی خواهیم کرد و دستور لازم را به فدراسیون ورزش‌های همگانی می‌دهم تا این شهرستان به‌عنوان یک ایستگاه و نقطه محوری در این حوزه در کشور مورد توجه قرار گیرد.

وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت تناسب امکانات ورزشی با رشد جمعیت شهرستان‌های پیرامونی تهران گفت: در شهر‌هایی مانند اسلامشهر که جمعیت آنها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد، سرانه و امکانات ورزشی نیز باید متناسب با این رشد ارتقا پیدا کند و برای این موضوع برنامه‌های گسترده‌ای در دستور کار داریم.

تقدیم ۵۷ ملی پوش در ۴ سال

ابوالفضل پایداری مدیر مجموعه فرهنگی ورزشی طبیعت نیز در این آیین با اشاره به حمایت این مجموعه از ورزشکاران پایه گفت: طی چهار تا پنج سال گذشته، سرمایه‌گذاری و حمایت از ورزشکاران از رده نونهالان آغاز شده و حاصل این روند، پرورش ۵۷ ملی‌پوش در رشته‌های مختلف بوده است.

پایداری افزود: توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از استعداد‌های جوان اسلامشهر را دنبال می‌کنیم و در کنار رشته‌های موجود، ایجاد امکاناتی مانند دیواره سنگ‌نوردی را نیز در برنامه داریم؛ چراکه این رشته به چابکی و توانمندی بدنی ورزشکاران کمک می‌کند و از رشته‌های حاضر در المپیک است.