تاکنون چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای جبران خسارت و بازسازی ۹ هزار و ۴۷۵ واحد مسکونی، تجاری و معیشتی آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ارسلان زارع روز پنجشنبه در نشست شورای مسکن استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اظهار کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین مسائل معیشتی و اجتماعی مردم است و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این حوزه باید به‌صورت مستقیم در زندگی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن، قابل مشاهده باشد.

وی با قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران حوزه مسکن و مشارکت خیرین در اجرای طرح‌های خانه امید کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی افزود: همکاری و مساعدت خیرین در تأمین مسکن اقشار نیازمند نقش مؤثری دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی و تبدیل مسکن به یکی از مطالبات جدی مردم بیان کرد: مردم حق دارند در این شرایط از دستگاه‌های اجرایی انتظار بیشتری داشته باشند و لازم است مجموعه‌های مسئول با جدیت بیشتری موضوع تأمین مسکن را دنبال کنند تا اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن شتاب بگیرد.

زارع ادامه داد: میانگین پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان بوشهر افزایش یافته است، با این حال با توجه به نیازهای مردم و چالش‌های موجود، همچنان فاصله قابل توجهی میان وضعیت کنونی و نیازهای مسکن در استان وجود دارد.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا پایان سال جاری ۶۰۰ واحد مسکونی در حوزه راه و شهرسازی و بنیاد مسکن تکمیل و به خانواده‌ها تحویل داده می‌شود.

استاندار بوشهر اضافه کرد: همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، طرح نهضت ملی مسکن در حوزه بنیاد مسکن استان تا پایان فعالیت دولت چهاردهم به اتمام خواهد رسید.

زارع تأمین زمین، تسهیلات بانکی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها را از جمله موانع پیش‌روی اجرای طرح‌های مسکن دانست و بر ضرورت همکاری بانک‌های عامل برای تسریع در تکمیل واحدها تأکید کرد.

استاندار بوشهر همچنین خواستار پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات زیرساختی پروژه‌های مسکن در شهرستان‌ها شد و گفت: موانع مربوط به تأمین برق، آب و ارتباطات باید با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شود تا روند اجرای پروژه‌ها با اختلال مواجه نشود.

برچسب ها: جنگ تحمیلی سوم ، بوشهر ، خسارات
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۴۲۰۰ میلیارد ریال به مالکان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در بوشهر پرداخت شد
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۴۲۰۰ میلیارد ریال به مالکان واحدهای آسیب‌دیده از جنگ در بوشهر پرداخت شد