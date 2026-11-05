منابع آگاه ادعا می‌کنند طرح‌هایی برای حمله مجدد علیه ایران تدوین شده و ممکن است با فرمان ترامپ، این حملات که کوتاه و فشرده هستند، آغاز شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ارتش آمریکا و رژیم صهیونیستی طرح‌هایی برای ازسرگیری حملات علیه ایران آماده کرده‌اند و اینکه ارتش آمریکا در صورت دستور دونالد ترامپ، آماده آغاز عملیات نظامی است.

این روزنامه به نقل از مقام‌های پنتاگون و فرماندهان نظامی که نامشان فاش نشده، گزارش داد حملات احتمالی «کوتاه و فشرده» خواهند بود.

بر اساس این گزارش، استقرار نیرو‌های آمریکایی در منطقه شامل هزاران نیروی هوایی و دریایی و بیش از ۱۲ شناور در پایگاه‌های آسیای غربی است.

نیویورک‌تایمز نوشت که زیرساخت‌های انرژی، تأسیسات هسته‌ای و زرادخانه موشکی و پهپادی ایران از اهداف احتمالی این حملات هستند.

این روزنامه همچنین گزارش داد که احتمال بازسازی چند پایگاه آمریکایی در منطقه که در حملات ایران منهدم شده‌اند، اندک است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیش از این، روزنامه «وال‌استریت ژورنال» به نقل از منابع آگاه گزارش داد که اختلاف‌نظر‌ها درباره اقدامات بعدی در قبال ایران، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در دولت آمریکا تشدید شده است.

بر اساس این گزارش، برخی مقام‌های آمریکایی دونالد ترامپ را به انجام حملات جدید علیه ایران و سپس تلاش برای دستیابی به صلح ترغیب می‌کنند؛ در مقابل، گروهی دیگر معتقدند که او باید عملیات نظامی را متوقف کرده و دامنه آن را کاهش دهد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ ایران و آمریکا ، دونالد ترامپ ، حمله موشکی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
برای نابودی اسرائیل و آمریکا باید بمب اتمی قوی بسازیم
۲
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
اینبار باید..امارات و عربستان را شخم بزنیم..تا دیگر جرات جسارت به کشورمان را نداشته باشند.
۰
۷
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