«گروه امارات» اعلام کرد سود خالص آن در نیمه اول سال مالی به دلیل دو برابر شدن قیمت جهانی سوخت هواپیما ۶۶ درصد کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - «گروه امارات» که به‌ویژه شرکت «امارات ایرلاین» را در بر می‌گیرد، روز پنجشنبه اعلام کرد سود آن در نیمه اول سال مالی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۶ درصد کاهش یافته است؛ این کاهش ناشی از تاثیر جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌های سوخت هواپیما بوده است.

این گروه مستقر در دبی در بیانیه‌ای اعلام کرد سود خالص آن پس از احتساب مالیات به ۳.۶ میلیارد درهم رسیده است. این گروه توضیح داد که شرکت تابعه آن «امارات ایرلاین» در سود قبل از مالیات کاهش داشته و «۳.۷ میلیارد درهم در نیمه اول سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷» محقق کرده است، در مقایسه با سود رکوردی ۱۱.۴ میلیارد درهم (۳.۱ میلیارد دلار) در مدت مشابه سال گذشته.

پیامد‌های جنگ و بسته شدن تنگه هرمز

از زمان آغاز تجاوز علیه ایران در ۲۸ فوریه گذشته، قیمت انرژی به دلیل حملات آمریکایی-صهیونیستی به‌شدت افزایش یافت و در پی آن تهران تنگه هرمز را برای تضمین امنیت ملی خود و اعمال فشار برای پایان دادن به جنگ بست.

جابه‌جایی مسافران از طریق «امارات ایرلاین» بین آوریل و سپتامبر نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۸ میلیون مسافر رسید. همچنین مجموع شمار کارکنان «گروه امارات» در این دوره ۲ درصد کاهش یافت و در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ به ۱۲۸،۲۳۷ کارمند رسید.

احمد بن سعید آل مکتوم، مدیرعامل امارات ایرلاین و گروه، گفت: «با وجود ناآرامی‌های منطقه‌ای بی‌سابقه که بر حمل‌ونقل هوایی تاثیر گذاشت و افزایش شدید قیمت سوخت، گروه سود قبل از مالیات ۴.۱ میلیارد درهم محقق کرد.»

منبع: المیادین