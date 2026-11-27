باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «حسن حسن‌زاده» امروز جمعه(۶ آذرماه) در رزمایش مشترک جهادی مبتنی بر محلات اسلامی در ورزشگاه بوستان باران گفت: همانطور که در پیام رهبر عزیز انقلاب آمده است، بسیج اقدامات خود را بر دو پایه متمرکز می‌کند که نخست تواضع و خدمت به مردم و دوم ایستادگی در برابر دشمنان ایران اسلامی است.

وی افزود: پیش از این رزمایش‌هایی متفاوتی برای مقابله با دشمنان انقلاب اسلامی و توجه به جبهه مقاومت برگزار شد که همایش ۳۱۳ هزار جانفدا و رزمایش‌های دفاعی از جمله آنهاست.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ یادآور شد: اما بسیج برای خدمت رسانی بی‌منت، محرومیت زدایی، کمک به نیازمندان، توجه به اقتصاد مقاومتی، مردمی بودن و همه خدماتی که می‌تواند برای رفع محرومیت انجام دهد، در سراسر کشور اقداماتی انجام داده و امروز هم شاهد رزمایش میدان همدلی و خدمت هستیم.

سردار حسن‌زاده با بیان اینکه هدف این رزمایش خدمت رسانی، برای محرومیت زدایی، افزایش بهداشت و درمان مردم، اشتغال زایی و کمک به خانواده‌ها به ویژه در جنوب تهران است، تصریح کرد: جهادگران عاشورایی در این رزمایش و پس از آن، اقدامات خود را در محلات جنوب و حاشیه‌ای تهران انجام می‌دهند و همه گروه‌های جهادی محله محور و خدمت محور از دستگاه‌های مختلف حضور دارند و میزهای خدمت تا پایان سال برای کمک به مردم به صورت فعال حفظ خواهد شد.

وی درباره اقداماتی که بر اساس اهداف تعیین شده رزمایش انجام خواهد شد، گفت: ترمیم و بازسازی مدارس، درمانگاه‌ها، منازل مردم در جنوب تهران از جمله فعالیت‌های گروه‌های جهادی خواهد بود.

فرمانده سپاه حضرت محمد رسول‌الله (ص) تهران بزرگ اظهار کرد: فصل بعدی کمک‌های مومنانه و مواسات را قبل از ماه مبارک رمضان در تهران، به همت و کمک همه مردم تهران، مدارس و دانش‌آموزان، دانشگاهیان، مساجد و محله‌ها، در محله‌ها و میادین ان‌شاءالله ایجاد خواهیم کرد.

سردار حسن‌زاده با قدردانی از حمایت‌های سردار محمدزهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و حجت الاسلام طائب رئیس سازمان بسیج مستضعفین،گفت: امروز یک بار دیگر با هم عهد می‌بندیم که با پیروی از فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، مسیر جهاد را با روش‌های جدید و پیشرفته‌تر ادامه دهیم.

منبع: ایرنا