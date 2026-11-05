باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی با فجرسپاسی شیراز در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: بازی بسیار مهمی داریم که مانند بازی‌های گذشته یک فینال است و خیلی باید هوشمندانه عمل کنیم. تیم فجر از تیم‌های خوب امسال است و بازیکنان بسیار باکیفیتی دارد که هم کادر فنی قبلی و هم کادر فنی فعلی تیم خوبی آماده کردند و نتایج خوبی در این هفته‌ها گرفتند. باید خیلی هوشیار باشیم و تمرکز بالایی داشته باشیم تا غافلگیر نشویم. محکوم به برد هستیم، چون دوست نداریم این رقابت بسیار خوب را از دست بدهیم.

او درباره مطرح شدن این موضوع در فضای مجازی که «تارتار اعتبارش را پیش‌خور می‌کند که اگر قهرمان نشد، بهانه داشته باشد، در حالی که از مورینیو سوال هم می‌شود که برای ساختن رئال مدنظرش چقدر زمان می‌خواهد، که سرمربی رئال هم مثل او می‌گوید ۳ سال زمان لازم است» گفت: مورینیو قبل از بازی و در آرامش کامل این حرف‌ها را زد، اما یک فرقی بین حرف من با مورینیو وجود داشت. من بعد از بازی پرهیجان با نساجی این حرف‌ها را زدم که فشار زیادی بود و آمادگی آن سوال را نداشتم. فکر می‌کنم مورینیو کامل‌تر صحبت کرد و من کلی صحبت کردم و نباید از آن کلمه قهرمانی استفاده می‌کردم. طبیعی است که یک مربی برای اینکه تیمی کامل را درست کند، نیاز به زمان دارد. همه تیم‌های مدعی در شروع فصل مشخص هستند، چه رئال و چه پرسپولیس. معلوم است که ما باید برای قهرمانی از سال اول بجنگیم.

او ادامه داد: به هر حال باید چند پنجره بگذرد و ایده‌های ما در تیم جا بیفتد و تیم‌مان را بهتر بشناسیم. در آن زمان و بعد از گذشت یکی دو سال تیم بهتری می‌شویم، ولی برای قهرمانی باید از روز اول بجنگیم. ما فقط باید برای قهرمانی در ۳ جام بجنگیم و این دور از دسترس هم نیست. ما در پنجره اول نقل و انتقالات‌مان اینقدر خوب عمل کردیم که الان با مدعیان می‌جنگیم و می‌توانم بگویم یکی از مدعیان اصلی قهرمانی است. من حرف‌هایم را نتوانستم کامل بزنم و هواداران بد متوجه شدند و بد شد. به هر حال دوستانی هستند که دوست دارند تیم ما را به حاشیه ببرند، اما هواداران ما حواس‌شان به همه جریانات هست.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس دربار نیمکت‌نشینی ابوالفضل جلالی تصریح کرد: من این موضوع را بار‌ها گفتم که فقط ۱۱ نفر می‌توانند بازی کنند و در هر پست رقابت وجود دارد. در مقطعی که ابوالفضل جلالی مصدوم شد، تیکدری خوب کار کرد و جلالی هم در حال تمرین و رقابت است و سعی می‌کنیم به تناوب از بازیکنان استفاده کنیم.

تارتار درواکنش به صحبت‌های ابوالقاسم‌پور در یک برنامه تلویزیونی عنوان کرد: من درباره این مسئله صحبت کردم؛ باید بگویم ۲۰ سال مربیگری کرده‌ام و قبل از آن حدود ۱۸-۱۹ سال بازی کردم و همه مرا می‌شناسند. اگر یک مربی جوان بود، شاید می‌شد این اتهامات را زد. در ۱۸- ۱۹ سال من ۳۰ بازیکن داشتم و در این سال‌ها نزدیک به ۶۰۰ بازیکن کار کردم که می‌توانند مبلغ من باشند، چطور هیچ حرف و حدیث و پرونده‌ای در این سال‌ها نبوده است.

او درباره اینکه یکی از رقبای شما یک مساعدت مالی به استقلال خوزستان کرده است تا آنها چنین بحث‌هایی را مطرح کنند، تصریح کرد: من این مسائل را نمی‌دانم و نمی‌توانم به کسی تهمت بزنم. بعضی‌ها به هر حال با بردن نام بزرگ پرسپولیس می‌خواهند دیده شوند و برای ما حاشیه درست کنند. من فکر می‌کنم هواداران جواب این مسائل را در ورزشگاه‌ها و فضای مجازی با حمایت‌هایی که انجام می‌دهند دارند. من آبرویم را با چیزی عوض نمی‌کنم و قطعا تا آخر آن پیگیر هستیم و باید ثابت شود که چه کسی انسان خوبی است و چه کسی همان کثافت‌کاری‌هایی است که درباره آن صحبت می‌شود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط ورزشگاه شهدای قدس خاطرنشان کرد: من از مسئولان این ورزشگاه تشکر می‌کنم که در هفته‌های گذشته رسیدگی خوبی داشتند و بازی دو هفته قبل ما نشان می‌داد زمین شرایط خوبی داشته است. مطمئنا تمهیدات لازم را انجام دادند و امیدوارم زمین خوبی فردا داشته باشیم.

تارتار درباره حمایت علی پروین از او و تعجب او از انتقاد‌هایی که از سرمربی پرسپولیس می‌شود، عنوان کرد: وقتی علی‌آقا این حرف‌ها را می‌زند ما دلگرم‌تر می‌شویم. یک چیزی درباره انتقادات بگویم، من هر وقت انتقاد می‌شود صبح‌ها یک ساعت زودتر از خواب بیدار می‌شوم و ساعتم را کوک می‌کنم که بیشتر کار کنم و زحمت بکشم، حتما یک ضعفی در کارم است که اینقدر انتقاد می‌شود. هواداران ما بدانند که تا روزی که هستم با قدرت کار می‌کنم، هرچقدر می‌خواهند بزنند من را بزنند، اما بازیکنانم را نزنند، آنها جوان هستند. من پوستم کلفت است و خیلی سختی کشیدم و از هیچ چیزی نمی‌ترسم. وقتی پیشکسوتانی مانند علی پروین صحبت می‌کنند ما دلگرم‌تر می‌شویم.

او درباره فلسفه کاری‌اش درپرسپولیس تاکید کرد: خوشبین‌ترین هوادار پرسپولیس هم فکر نمی‌کرد که ما در هفته یازدهم صدرنشین جدول باشیم. همه تیم‌های مدعی شاکله اصلی‌شان را حفظ کرده بودند و الان هم با همان نفرات بازی می‌کنند، اما ما ۲ سال بد و ۵۰-۶۰ درصد تغییرات داشتیم. یک چیزی که خیلی جالب است، در شروع فصل همه به ما انتقاد کردند که چرا بازیکنان معمولی را به پرسپولیس آورده‌ایم. حالا که نتیجه گرفتیم، به جای اینکه بگویند دم‌شان گرم که چه بازیکنان باکیفیتی جذب کردند، می‌گویند که با این همه بازیکن و تیم کهکشانی شما باید با اختلاف صدرنشین باشید. واقعاً مشخص است که یک چیز‌هایی هست. عیب ندارد، هرطور دوست دارند انتقاد کنند، من یک ساعت زودتر از خواب بیدار می‌شوم تا کار بیشتر کنم و همیشه توکلم به خداست. از نظر فلسفه کاری‌ام باید بگویم من اول فصل هم گفتم که ما از نظر حمله و دفاع در حال حاضر در همه فاکتور‌ها بهترین هستیم و نشان می‌دهیم که هم در حمله و هم در دفاع خوب بودیم و این انتقادات باعث می‌شود که بیشتر تلاش کنم.

تارتار درباره برگزاری جام حذفی گفت: تصمیمی است که گرفتند و به نظر من برای فوتبال ما بهتر است. حداقل جام حذفی برگزار می‌شود و یکسری تیم‌ها در سطح پایین با انگیزه بالا در این مسابقات شرکت می‌کنند و یکسری از استعداد‌ها دیده می‌شود و فوتبال پویاتری خواهیم داشت. دیگر بهانه‌ای نیست که برای برگزاری جام حذفی زمان نداریم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه تیمش فردا غایب ندارد؟ تصریح کرد: کنعانی‌زادگان که جایش خالی است و امیدوارم زودتر خوب شود. باکیچ و خدابنده‌لو را هم در اختیار نداریم و امیدوارم شرایط خوبی پیدا کنند و برگردند.

او در واکنش به تعویق جام ملت‌ها و اینکه آیا انتظار دارد جوانان پرسپولیس به تیم ملی دعوت شوند؟ گفت: من فکر می‌کنم فرصت خوبی است که در بازی‌های تدارکاتی و فیفادی جوانان‌مان را ارزیابی کنیم. قطعا مربیان تیم ملی این مسئله را درنظر می‌گیرند و استفاده خواهند کرد. در هر صورت باید به سلیقه کادر فنی تیم ملی و هر تیمی احترام بگذاریم.