باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مهدی رجب‌زاده سرمربی تیم فوتبال فجرشهید سپاسی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرسپولیس اظهار کرد: بازی با تیم‌های بزرگ پایتخت همیشه جذاب است و یک فرصت خوبی برای بازیکنانی است که می‌خواهند خودشان را به فوتبال کشور نشان بدهند تا هویت و انسجام خودشان را به نمایش بگذارند. ما یک تیم خوب هستیم و در این چند هفته توانستیم روند خوبی را طی کنیم و سعی کردیم اعتماد به نفس را به تیم‌مان برگردانیم. پرسپولیس همیشه جزو تیم‌های بزرگ ایران و آسیا است و بازی کردن مقابل این تیم چه در زمین خودمان و چه در تهران سخت و جذاب است. سعی می‌کنیم یک فوتبال منطقی و با برنامه را ارائه کنیم، ان‌شاءالله فردا بازیکنان ما روز خوب‌شان باشند و خارج از نتیجه بتوانیم یک فوتبال خوب ارائه کنیم تا هواداران از آن لذت ببرند.

او درباره شرایط خودش در تیم فجرسپاسی عنوان کرد: مهم این است که من الان در خدمت تیم فجرسپاسی و خانه خودم هستم. من از سال ۷۶ عضو فجر بودم و از این باشگاه به فوتبال ایران معرفی شدم و هیچگونه غریبگی در این تیم ندارم. سابقه فنی و اخلاقی من در فوتبال ایران مشخص است؛ نه علیه کسی فعالیت داشتم و نه هیچ وقت از راه‌های بد و غیراخلاقی فوتبالم را ادامه دادم. زندگی شخصی و فوتبالی من شفاف است.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی در پاسخ به این سوال که اینکه آیا خبر ترک محل سربازی از سوی علیرضا بیرانوند صحت دارد؟ گفت: نه اصلاً، بیرانوند هر کاری که انجام بدهد، با هماهنگی باشگاه هست و همه چیز تحت کنترل است. بیرانوند فعلاً مصدوم است و در حال پیگیری مصدومیتش است. این بازیکن با توجه به شرایطی که دارد، شاید ۵ ماه در خدمت تیم ما باشد. ما الان ۳ دروازه‌بان خوب داریم و بیرانوند هم یکی از بهترین دروازه‌بان‌های تاریخ ایران است و باید برنامه‌ریزی خوبی در این خصوص داشته باشیم تا آسیب نبیند.

رجب‌زاده در واکنش به ۹ گلی که به پرسپولیس در زمان بازی کردن زده است، خاطرنشان کرد: من همیشه مقابل همه تیم‌ها انگیزه داشتم، اما بازی کردن با دنیای مربیگری فرق دارد. من شور و انگیزه‌ای که در زمان بازی کردن داشتم، قطعا به بازیکنان تیمم انتقال می‌دهم و همیشه بازیکنانم باید باانگیزه بازی کنند. آنها باید فردا بتوانند مسائل فنی را به بهترین شکل انجام بدهند. نمی‌شود بگوییم که من، چون مقابل پرسپولیس ۹ گل زدم، فردا هم موفق می‌شویم. ما تلاش می‌کنیم تیم خوب و قابل احترامی باشیم و فوتبال خوبی ارائه کنیم.

او درباره شرایط بازیکنان تیمش تصریح کرد: خدا را شکر هم بازیکنان جوان و هم بازیکنان باتجربه‌مان کیفیت خوبی دارند، یک روال طبیعی را طی می‌کنند. اینکه یکسری از دوستان ما مدام درباره جوانگرایی صحبت می‌کنند، باید بگویم که جوانگرایی جزو وظایف مربی است و چیزی نیست که من بگویم انجام می‌دهم، این موضوع را در فوتبال دنیا هم نمی‌بینید که مربیان بزرگ دنیا بگویند ما جوانگرایی کردیم. جوانگرایی جزو وظایف فنی مربی است. جوان باید زحمت بکشد تا جا پای بزرگان فوتبال بگذارد، ما هم وظیفه داریم که به آنها کمک کنیم تا پیشرفت کنند و آینده فوتبال کشورمان را بسازند.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی در پاسخ به این سوال که برای انتخاب بازیکن خوب باید به کیفیت او نگاه کنیم یا سن و سال؟ گفت: به نظر من باید کیفیت یک بازیکن ملاک باشد، چون من خودم این دوران را گذراندم و تا ۴۰ سالگی بازی کردم. بازیکنی که کیفیت دارد، باید از او استفاده کنیم، این بحث در رده ملی و باشگاهی متفاوت است، اما به نظرم کیفیت باید مدنظر قرار بگیرد.

رجب‌زاده در واکنش به برگزاری جام حذفی فوتبال تصریح کرد: جام حذفی یک شرایط خیلی خوب و فرصت خوبی است و اگر برای برگزاری‌اش زمان داشته باشیم، خوب است و همه تیم‌های لیگ یک و دو فرصت پیدا می‌کنند خودشان را نشان دهند.

او درباره اینکه فوتبال ایران سال‌هاست شاهد حضور ستاره و بازیکنان جوان نیست، عنوان کرد: باشگاه فجر همیشه در این زمینه طلایه‌دار بود و جوانان خوبی به فوتبال ایران معرفی کرده است. ضمن اینکه استان فارس هم این ظرفیت خوب را دارد. من ۲ سال اول که در فجر بودم بازیکنان جوان خوبی داشتیم و در این مدتی هم که دوباره آمدم، رده‌های پایه تیم را پیگیری می‌کنیم و اگر عمری باقی بود، ما هم راه غلامحسین پیروانی را طی می‌کنیم. برای پیروانی که در بستر بیماری است، آرزوی سلامتی می‌کنیم. ما تلاش می‌کنیم روند گذشته فجرسپاسی که بازیکن می‌ساخت را دوباره طی کنیم.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی درپایان در خصوص اینکه استراتژی تیمش در بازی فردا چیست؟ گفت: ما به دنبال یک بازی خوب و هیجان‌آور هستیم تا شکل فوتبالمان به نوعی باشد که هم خودمان لذت ببریم هم مردم. استراتژی بازی‌مان را باید نگه داریم، چون نیاز نیست اینجا مطرح شود.