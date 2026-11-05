باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه ۱۴ ابان ماه در تماس‌های تلفنی جداگانه با ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی و شیخ محمد بن عبدالرحمن، وزیر امور خارجه قطر،کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روند تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در تماس با همتای اردنی خود، ضمن ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت مادر وی، درباره تحولات منطقه‌ای نیز رایزنی کرد.