وزیر امور خارجه در تماس با همتایان خود از اردن، عربستان و قطر،قبرس و ترکیه درباره تحولات منطقه و تلاش‌های دیپلماتیک گفت‌وگو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عصر پنجشنبه ۱۴ ابان ماه در تماس‌های تلفنی جداگانه با ایمن الصفدی، وزیر امور خارجه اردن، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی و شیخ محمد بن عبدالرحمن، وزیر امور خارجه قطر،کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه و شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر امور خارجه کویت درباره آخرین تحولات منطقه‌ای و روند تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در منطقه گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

عراقچی در تماس با همتای اردنی خود، ضمن ابراز تسلیت به مناسبت درگذشت مادر وی، درباره تحولات منطقه‌ای نیز رایزنی کرد.

برچسب ها: سید عباس عراقچی ، تحولات منطقه
خبرهای مرتبط
عراقچی: همسایگان در اولویت ما قرار دارند
سعید خطیب‌زاده: تجاوز نظامی آمریکا، محاسبات استراتژیک ایران را برای همیشه تغییر داد
عراقچی: هیچ‌گونه خصومتی با اعضای شورای همکاری خلیج فارس نداریم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
بعد از مذاکره مشکل ایران با آمریکا و متحدانش ۱۰۰ برابر هم افزایش یافته است.
از سال ۱۳۹۴ تاکنون هر گونه مذاکره ایران با آمریکا و هم اروپا تکرار بود و هم غلط و اشتباه بوده است.
مذاکره و توافق هسته ای در سال ۱۳۹۴ به طور کامل پایان یافته است پس ادامه مذاکره تکرار اشتباه از سوی ایران بوده است.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
در صورت تجاوز جدید، هر کشوری که به آمریکا کمک کند، هدف مشروع ایران خواهد بود
۰
۴
پاسخ دادن
عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از آیت‌الله وحیدخراسانی
سرلشکر محسن رضایی پیام رهبر معظم انقلاب را به پوتین تقدیم کرد
روایت سرلشکر محسن رضایی از مذاکره در مسکو برای پایان جنگ
در صورت تجاوز جدید، هر کشوری که به آمریکا کمک کند، هدف مشروع ایران خواهد بود
تکذیب شایعه قطع کالابرگ ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور روسیه در کرملین
رایزنی عراقچی با همتایان منطقه‌ای درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای تامین ثبات منطقه
شکار پنجمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم
پیگیری تلفنی رئیس دفتر رئیس‌جمهور از وضعیت سلامت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی
تهدید‌های مکرر ترامپ علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نشانه درماندگی آنهاست
آخرین اخبار
پیگیری تلفنی رئیس دفتر رئیس‌جمهور از وضعیت سلامت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی
تماس تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و امارات
روایت سرلشکر محسن رضایی از مذاکره در مسکو برای پایان جنگ
شکار پنجمین پهپاد شناسایی آمریکایی از نوع MQM-۱۷۰ در آسمان جزیره قشم
تکذیب شایعه قطع کالابرگ ۳۰ تا ۴۰ میلیون نفر
وفاق ملی در دولت چهاردهم راهبردی اساسی است
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
پیام تسلیت پزشکیان در پی درگذشت علی‌اصغر فانی
در صورت تجاوز جدید، هر کشوری که به آمریکا کمک کند، هدف مشروع ایران خواهد بود
تهدید‌های مکرر ترامپ علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نشانه درماندگی آنهاست
رایزنی عراقچی با همتایان منطقه‌ای درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای تامین ثبات منطقه
سرلشکر محسن رضایی پیام رهبر معظم انقلاب را به پوتین تقدیم کرد
افزایش تعداد نفتکش‌های آتش‌گرفته در شرق تنگه هرمز
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس‌جمهور روسیه در کرملین
عیادت نمایندگان رهبر معظم انقلاب از آیت‌الله وحیدخراسانی
بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد/ اروپا شریک نقض حقوق بشر است
دستور وزیر دفاع برای ارتقای معیشت و توانمندسازی بازنشستگان نیرو‌های مسلح
ارتش: یک فروند نفتکش متخلف دیگر در شرق تنگه هرمز دچار حریق شد
قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمی‌گویی؟
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان
پزشکیان: با کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی، برق و گاز صنعت تأمین می‌شود
توافق احتمالی باید مرحله‌به‌مرحله و بر پایه تعهدات روشن تنظیم شود
ترامپ صورت‌حساب شکست در انتخابات را به نام ایران می‌نویسد
آتش‌ گرفتن دو نفتکش در پی عبور از مسیر غیرمجاز تنگه هرمز
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۴ آبان