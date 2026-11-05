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پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم

سقوط ده‌ها پهپاد پیشرفته‌ام‌کیو ۹ ریپر در برابر پدافند ایران، هزینه سنگینی به آمریکا تحمیل کرده و این کشور را به استفاده از پهپاد‌های ارزان‌تر سوق داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای اخیر  یک پهپاد آمریکایی ام‌کیو ۹ ریپر در شرق تنگه هرمز را سرنگون کرده و شمار پهپادهای ساقط‌شده از این نوع را به ۵۵ فروند رسانده است. این پهپادها با توجه به تجهیزات پیشرفته، قابلیت حمل تسلیحات و توان شناسایی، بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار ارزش دارند.

در پی خسارت‌های سنگین و دشواری جایگزینی این پهپادها، آمریکا به استفاده از پهپادهای ارزان‌تر و انتحاری مشابه شاهد روی آورده است. تجربه سرنگونی پهپادهای آمریکایی، از جمله نمونه پیشرفته در سال ۲۰۱۹، نیز به انباشته شدن تجربه ایران در مقابله با این تجهیزات کمک کرده است.

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