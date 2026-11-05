تحول در مهندسی و تعمیرات ناوگان هوایی با استقرار سامانه یکپارچه IEMS ‌

باشگاه خبرنگاران جوان - صباحی با اشاره به چالش‌های زیرساخت نرم‌افزاری مهندسی و تعمیرات در سال‌های گذشته اظهار کرد: عدم وجود یک سامانه یکپارچه و پایدار، یکی از مسائل زیرساختی در مهندسی و تعمیرات بوده است. حدود دو دهه پیش، سامانه PMI(Purchasing, Maintenance & Inventory) از شرکت کانادایی Aerosoft خریداری شد که بخش‌های Maintenance و Inventory آن برای ثبت اطلاعات تعمیر و نگهداری هواپیما و قطعات و همچنین کنترل موجودی انبارهای فنی مورد استفاده قرار گرفت. با این حال، بخش Purchasing به دلیل ایرادات فنی و عدم انطباق با فرایندهای جاری خرید و مالی، به‌تدریج از چرخه استفاده خارج شد.

‌ وی افزود: در سال ۱۳۹۷، به دنبال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و بروز مشکلات در پشتیبانی سامانه از سوی شرکت تأمین‌کننده، دسترسی به نرم‌افزار PMI قطع شد. در ادامه، به‌منظور حفظ و صیانت از اطلاعات تعمیر و نگهداری هواپیماها و قطعات، استفاده از یک نرم‌افزار داخلی به‌عنوان راهکار موقت در دستور کار قرار گرفت. هم‌زمان، با توجه به برنامه نوسازی ناوگان و ورود هواپیماهای جدید در دوره برجام، تأمین سامانه‌های نرم‌افزاری روزآمد نیز پیگیری شد که با بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های همکاری شرکت‌های خارجی، این برنامه به نتیجه نرسید.

‌ معاون مهندسی و تعمیرات "هما" با تأکید بر ضرورت حل ریشه‌ای این مسئله تصریح کرد: تداوم استفاده از سامانه‌های پراکنده و محدود، چالش‌هایی در ثبت و بازیابی سوابق فنی، مدیریت اطلاعات تعمیر و نگهداری و کنترل موجودی و انبارداری قطعات ایجاد می‌کرد. از این‌رو، توسعه یک سامانه بومی و یکپارچه به‌عنوان یکی از الزامات تحول زیرساختی مهندسی و تعمیرات در دستور کار قرار گرفت.

صباحی ادامه داد: پروژه نرم‌افزار بومی IEMS که از حدود دو سال پیش در مهندسی و تعمیرات مطرح شده بود، از اوایل آذرماه ۱۴۰۴ و هم‌زمان با بررسی و بازنگری ساختار سازمانی مهندسی و تعمیرات، وارد مرحله تکمیلی شد.

این سامانه در ابتدا با هدف مدیریت فرایندهای انبارداری و کنترل موجودی قطعات و جایگزینی تدریجی سامانه قدیمی CICS تعریف شده بود، اما با بررسی ظرفیت‌های فنی و زیرساختی آن و با پیگیری مستمر، دامنه پروژه توسعه یافت تا علاوه بر انبارداری، فرایندهای مرتبط با تداوم صلاحیت پروازی (CAMO)، برنامه‌ریزی تعمیر و نگهداری هواپیما و قطعات، مدیریت سوابق و فعالیت‌های کارگاهی را نیز پوشش دهد.

وی با اشاره به اهمیت این تحول در ارتقای نظام مدیریت فنی شرکت گفت: ارزش اصلی استقرار IEMS صرفاً در جایگزینی نرم‌افزارهای قدیمی خلاصه نمی‌شود، بلکه ایجاد یک بستر یکپارچه، برخط و کنترل‌شده برای ثبت، نگهداری و دسترسی به اطلاعات فنی هواپیماست. یکپارچگی اطلاعات، امکان دسترسی دقیق‌تر به سوابق هواپیما و قطعات، شفافیت بیشتر در گردش کارها، بهبود فرایندهای برنامه‌ریزی و کنترل و انسجام بیشتر در پاسخ‌گویی به الزامات ممیزی‌های فنی را فراهم می‌کند.

‌ معاون مهندسی و تعمیرات "هما" در تشریح آخرین وضعیت اجرای پروژه مذکور اظهار داشت: بخش نخست سامانه، شامل ماژول انبارداری و کنترل موجودی قطعات هواپیما، تکمیل شده و اکنون در مرحله بررسی، شناسایی و رفع خطاهای احتمالی قرار دارد. پس از اتمام این مرحله، ماژول مذکور به‌صورت کامل وارد چرخه بهره‌برداری خواهد شد.

‌صباحی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تکمیل و استقرار فرایندهای مرتبط با تداوم صلاحیت پروازی (CAMO) نیز تا پایان سال جاری در دستور کار قرار دارد. با عملیاتی شدن این بخش‌ها، گام مهمی در مسیر یکپارچه‌سازی مدیریت اطلاعات فنی، بهبود کنترل فرایندهای تعمیر و نگهداری و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال مهندسی و تعمیرات "هما" برداشته خواهد شد.

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