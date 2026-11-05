فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف انواع عتیقه فاقد مجوز با دستگیری یک متهم در شهرستان کرخه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سیدمحمود میرفیضی گفت: در راستای مبارزه جدی و همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز و در پی دریافت خبری مبنی بر حفاری و نگهداری اشیای باستانی و عتیقه توسط شخصی در شهرستان کرخه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با انجام کار اطلاعاتی و تحقیقات فنی، هویت متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با قضائی او را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

 سردار میرفیضی در ادامه بیان داشت: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه متهم، تعداد ۳ عدد سکه، ۳ عدد ظروف مینیاتوری، یک عدد کف‌گیر، یک عدد سینی، ۴ عدد مهره ۸ گرمی، خرده‌های فلزی، یک عدد لوپ فلزی، یک عدد خنجر، یک عدد پلاک سرب، یک عدد گلدان، ۳ عدد ظروف گلاب، ۲ عدد دستگاه فلزیاب و تعدادی سکه‌های به‌هم‌چسبیده عتیقه کشف کردند.

 فرمانده انتظامی استان خوزستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف‌شده را بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند، خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

برچسب ها: کشف عتیقه جات ، حفاری غیرمجاز
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