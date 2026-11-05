باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای مواصلاتی کشور، به‌ویژه محورهای منتهی به تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محورهای چالوس، فیروزکوه، آزادراه تهران ـ کرج و آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران سنگین است.

وی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، در محدوده کرمدره تا استاندارد، حدفاصل گلشهر تا گلداشت و محدوده کردان ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا افزود: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران نیز در حدفاصل کردان تا کمالشهر، محدوده گلشهر و حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک ترافیک سنگین جریان دارد.

به گفته وی، در آزادراه تهران ـ ساوه و مسیر بالعکس نیز در حدفاصل فیروزبهام تا نسیم‌شهر ترافیک نیمه‌سنگین است. همچنین در آزادراه تهران ـ قم، حدفاصل پلائین تا میدان جهاد و در محور شهریار در اکثر مقاطع ترافیک سنگین گزارش شده است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی نیز گفت: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، محدوده‌های سرودار و کندر و در مسیر رفت و برگشت، محدوده بلیقان با ترافیک سنگین مواجه است.

وی ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیر رفت و برگشت محدوده گیلاوند، آزادراه تهران ـ پردیس در محدوده پل اتوبان بابایی و گل‌خندان و آزادراه پردیس ـ تهران در محدوده جاجرود نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا بیان کرد: در محور قدیم تهران ـ بومهن نیز در محدوده‌های پل اتوبان بابایی و جاجرود ترافیک سنگین وجود دارد.

وی با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی تصریح کرد: تردد در محور هراز، آزادراه تهران ـ شمال و آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت و همچنین محور فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن و آزادراه تهران ـ پردیس در مسیر شمال به جنوب روان است.

این مقام مسئول درباره شرایط جوی جاده‌ها نیز گفت: در برخی محورهای استان‌های تهران، البرز، قزوین، فارس، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، کردستان، کرمان جنوبی و کرمانشاه بارش باران گزارش شده است.

وی افزود: در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب نیز بارش باران وجود دارد، اما سایر محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا در پایان از مسدود بودن محور غیرشریانی عنبرآباد ـ توکل‌آباد خبر داد.