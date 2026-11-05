سناتور دموکرات منتخب میشیگان ترامپ را به پیمانکاری تشبیه کرد که در انجام کارش شکست خورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدول السید، سناتور دموکرات منتخب از ایالت میشیگان، با اشاره به جنگ علیه ایران، ترامپ را به پیمانکاری تشبیه می‌کند که در انجام کارش شکست خورده است.

السید در این خصوص گفت: او می‌خواهد به جنگ ایران که هزینه‌اش را مردم آمریکا می‌پردازند پایان دهد، اما هیچ برنامه‌ای برای انجام آن ندارد.

شایان ذکر است که السید در سخنرانی‌های انتخاباتی خود صراحتاً جنگ با ایران را «احمقانه» توصیف کرد و گفت تنها کسی که ۴۰ سال است آمریکا را به این جنگ می‌کشاند، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل است که «سرانجام فرد احمقی را پیدا کرده که حاضر به انجام این کار شده است».

او همچنین در مصاحبه‌ای با فاکس نیوز گفت که تهدید هسته‌ای ایران در دوران اوباما مهار شده بود و خروج ترامپ از برجام و جنگ، آمریکا را به وضعیتی کشاند که «می‌توانستیم صلح را انتخاب کنیم، اما جنگ را انتخاب کردیم».

السید پس از پیروزی در انتخابات، با اشاره به اینکه اختیار اعلام جنگ از آن کنگره است، گفت که دموکرات‌ها باید با تصویب قطعنامه اختیارات جنگ، ترامپ را به خاطر تلاش برای آغاز جنگ خارج از اختیارات قانونی‌اش پاسخگو کنند.

منبع: الشرق الاخباری