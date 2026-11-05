باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان امروز پنجشنبه به صورت ویدیوکنفرانسی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان حضور یافت و با گرامیداشت یاد و خاطر تمام شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای دو جنگ اخیر، اظهار داشت: این عزیزان «عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ» هستند و نزد خداوند روزی می‌گیرند.ما از حضور این عزیزان محروم شده‌ایم، اما تلاش می‌کنیم که با قدرت، مسیر آنان را ادامه دهیم.

رئیس‌جمهور گفت: از اینکه نتوانستم در جلسات امروز در میان شما حاضر باشم، بسیار ناراحت هستم، برنامه داشتم برای بررسی برخی مسائل به گیلان بیاییم، اما اتفاقاتی رخ داد و این امکان فراهم نشد. با این حال، به شما قول می‌دهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به آنجا بیایم و از نزدیک در کنار شما بنشینیم و با هم گفت‌وگو کنیم.

وی با تاکید بر اینکه فرصت‌های گیلان با مشکلات موجود استان تناسبی ندارد، افزود: ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود در استان گیلان به‌اندازه‌ای است که اگر بتوانیم به‌درستی از آن‌ها استفاده کنیم، این استان نه‌تنها نیازی به کمک دولت ندارد، بلکه باید درآمدی نیز به کشور منتقل کند.

رئیس‌جمهور در بخشی دیگر از صحبت‌های خود، به مشکلات موجود کشور اشاره و تاکید کرد: باید گفت که اکنون در شرایط نه جنگ و نه صلح نیستیم، بلکه درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم. ممکن است جنگ نظامی در جریان نباشد، اما جنگ اقتصادی تمام‌عیاری علیه کشور ما وجود دارد. دشمن مسیرهای آبی را بسته است و در مسیرهای زمینی نیز محدود ایجاد کرده است.

وی با اشاره به افزایش هزینه‌های ناشی از جنگ بر دولت، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم که کشور در برابر همه این فشارها سربلند بایستد و بتوانیم مشکلات را تا حدود زیادی حل کنیم. این موضوع به لطف خداوند و با پشتیبانی رهبر شهید ما و رهبر عزیزمان محقق شده است؛ رهبر معظم انقلاب نیز امروز کمک می‌کنند وحدت و انسجام در کشور گسترش پیدا کند و مستحکم‌تر شود.

رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف و شکاف در داخل کشور، بر ضرورت تقویت انسجام ملی تأکید کرد و گفت: دشمن امیدوار است بتواند در کشورمان اختلاف ایجاد کند و در چنین شرایطی، ما باید برای گسترش انسجام ملی تلاش کنیم.

پزشکیان با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی وجود ندارد که نتوان آن را حل کرد، افزود: باید تلاش کنید با وجود تمام تحریم‌ها و فشارهایی که دشمن بر کشور تحمیل می‌کند، استان گیلان را به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل کنید. کافی است به توان و ظرفیت‌های خودتان تکیه کنید؛ در این صورت مطمئن باشید راهکارهای لازم نیز پیدا خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به پروژه آزادراه رشت-آستارا، اظهار داشت: وقتی از کریدور صحبت می‌کنیم، نمی‌توان پذیرفت که پیمودن مسیر رشت به آستارا پنج ساعت زمان ببرد. باید برای اصلاح این وضعیت اقدام کنیم و ان‌شاءالله در این زمینه با یکدیگر گفت‌وگو خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم مشکلات استان را در این بخش نیز برطرف کنیم.

رئیس‌جمهور همچنین بر ضرورت حل مشکلات سدهای استان گیلان تأکید کرد و گفت: وقتی پروژه‌ای به ۷۰ تا ۷۵ درصد پیشرفت رسیده است، نباید اجازه دهیم اجرای آن متوقف شود یا با تأخیر مواجه شود.

شرایط موجود کشور، فرصتی طلایی برای استان‌های مرزی

پزشکیان با اشاره به شرایط کنونی کشور و فرصت‌هایی که در کنار تهدیدهای پیش‌آمده برای استان‌های مرزی ایجاد شده است، تأکید کرد: شرایطی که اکنون در کشور وجود دارد، در کنار تهدیدهای پیش‌آمده، برای استان گیلان و سایر استان‌های مرزی یک فرصت طلایی ایجاد کرده است. حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد مسیر تجارت ما از خلیج فارس عبور می‌کرد، اما اکنون این مسیر بسته شده است. بنابراین، چه بخواهیم و چه نخواهیم، ناچاریم به‌گونه‌ای عمل کنیم که کشور بتواند حداکثر استفاده را از مسیرهای جایگزین و ظرفیت‌هایی که شما در اختیار دارید، ببرد.

وی در ادامه به رایزنی‌های انجام‌شده با سازمان برنامه و بودجه برای تأمین منابع مالی مورد نیاز به‌منظور تملک زمین‌های واقع در مسیر راه‌آهن رشت-آستارا اشاره کرد و گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد هر میزان سند ارائه شود، هزینه آن پرداخت خواهد شد و از این بابت مشکلی وجود ندارد.

رئیس‌جمهور همچنین از انجام هماهنگی‌های لازم با طرف روس خبر داد و اظهار داشت: باید در طراحی مسیری که برای احداث راه‌آهن در نظر گرفته‌ایم، امکان احداث جاده‌ای دوطبقه نیز پیش‌بینی شود؛ به‌گونه‌ای که هم آزادراه از آن عبور کند، هم خط راه‌آهن و هم خودروهای دیگر امکان تردد داشته باشند؛ زیرا نمی‌توانیم با ایجاد جاده‌های بیشتر، مشکلات زیست‌محیطی را تشدید کنیم.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌ها و فرصت‌های ژئوپلیتیکی گیلان، بر ضرورت بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای حل مشکلات و بهبود شرایط استان تاکید و خطاب به مدیران گفت: در استان شما، با توجه به ظرفیت‌ها و فرصت‌های خدادادی و موقعیت ژئوپلیتیکی و جغرافیای سیاسی آن، می‌توان منابعی جذب کرد و بسیاری از مشکلات را برطرف ساخت، کافی است باید باور داشته باشید که می‌توانید وضعیت خود را بهبود بخشید.

پزشکیان با اشاره به نقش مدیران در ایجاد تحول و تغییر در شرایط موجود، اظهار داشت: اگر هر یک از ما به ظرفیت‌ها، امکانات، نیروها و فرصت‌هایی که در اختیار داریم توجه کنیم، می‌توانیم تغییراتی ایجاد کنیم که در شرایط عادی حتی به ذهن انسان هم نمی‌رسد.

اعطای اختیارات به استانداران از تاکیدات رهبر شهید بود

وی افزود: یکی از تاکیدات رهبر شهید ما این بود که استانداران باید از اختیارات لازم برخوردار باشند. زمانی که مسئولیت را بر عهده گرفتم و بحث جنگ مطرح شد، تاکید ما این بود که باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که دشمن تصور نکند با ترور می‌تواند کشور ما را از توان مدیریتی ساقط کند. از همان زمان درباره این موضوع صحبت کردیم و اعلام کردیم که استانداران می‌توانند به صورت مستقل بسیاری از کارها را انجام داده و امور را پیش برند.

رئیس‌جمهور با اشاره به تاکید رهبر شهید بر واگذاری اختیارات به استانداران، گفت: رهبر عزیزمان در سخنرانی‌ها و همچنین در جلسه‌ای که با استانداران داشتند، بر ضرورت برخورداری آن‌ها از اختیارات لازم تاکید کردند. ما نیز اکنون در حال واگذاری اختیارات بیشتر و رفع موانع و مشکلات موجود هستیم.

پزشکیان در ادامه به ضرورت بازگشت منابع مالی محلی به استان‌ها اشاره کرد و گفت: منابعی که از استان‌ها به تهران می‌آید، باید به خود استان بازگردد. هفته گذشته در جلسه هیات دولت این موضوع را مطرح کردم و اکنون نیز در حال پیگیری آن هستیم. منابع استانی نباید در تهران یا در جای دیگری هزینه شود، بلکه باید به استان بازگردد. اگر این منابع در اختیار استان قرار گیرد، شما قادر خواهید بود بسیاری از مشکلاتی را که به آن‌ها اشاره کردید، برطرف کنید.

وی با تأکید بر پیگیری این موضوع در دولت، خاطر نشان کرد: این مسئله را به حول و قوه الهی حتماً دنبال خواهیم کرد. هفته گذشته نیز در جلسه‌ای که داشتم، بر این موضوع تأکید کردم و با رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این خصوص هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است.

مسجد؛ کانون رسیدگی به مسائل محله و مردم

رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به طرح دولت وفاق در زمینه محله‌محوری و مسجدمحوری، خاطر نشان کرد: به باور من، مسجد باید به‌گونه‌ای عمل کند که گویی یک حکومت محلی در محله است و به مشکلات مردم رسیدگی می‌کند. وظیفه دولت نیز این است که به آن محله و منطقه کمک کند تا بتوانند مسائل و مشکلات مردم را پیگیری و برطرف کنند.

پزشکیان با تاکید بر اهمیت آموزش‌وپرورش در ساخت آینده کشور و نسل‌های آتی، اظهار داشت: اعتقاد من این است که فرزندان ما سرمایه‌های بزرگ آینده کشور هستند و همین دانش‌آموزان آینده ما را می‌سازند، باید نگاه ویژه‌ای به آموزش‌وپرورش داشته باشیم. اگر به آموزش‌وپرورش توجه ویژه کنیم و بهترین آموزش، امکانات و معلمان را در این بخش فراهم آوریم، جوانان و افرادی که در آینده مسئولیت‌های کشور را بر عهده می‌گیرند، می‌توانند آینده‌ای درخشان برای ایران ما بسازند.

ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای تامین انرژی در زمستان

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت برنامه‌ریزی برای تامین انرژی مورد نیاز کشور در ماه‌های سرد سال، گفت: پیش از این با کسری روزانه ۳۵۰ میلیون مترمکعبی گاز مواجه بودیم، اما به‌نوعی این وضعیت را مدیریت کردیم. مردم عزیز نیز همراهی کردند، اما واقعیت این است که وضعیت ما در زمینه تامین گاز در سال جاری با دشواری‌های بسیاری مواجه شده است.

وی با اشاره به خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های انرژی کشور ادامه داد: دشمنان ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت گاز کشور را هدف قرار دادند. علاوه بر آن، بخشی از میعانات و نیروگاه‌های ما نیز مورد حمله قرار گرفت. بنابراین باید برای زمستان برنامه ویژه‌ای داشته باشیم. تابستان را با تلاش وزیران، مدیران و مسئولان به‌نوعی پشت سر گذاشتیم، اما عبور از زمستان به برنامه‌ریزی و تلاش بیشتری نیاز دارد.