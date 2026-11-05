باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «ایندپندنت» انگلیس امروز پنجشنبه به گزارش‌هایی اشاره کرد که می‌گویند مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در حال آماده شدن برای استعفا از دولت دونالد ترامپ با هدف ورود به رقابت نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ است.

منابعی در واشنگتن و دولت انگلیس پیش‌بینی می‌کنند که روبیو پس از نتایج فاجعه‌بار جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را از دست دادند از سمت خود استعفا بدهد.

منابع آگاه بر این باورند که روبیو برای تقویت شانس خود در رویارویی با رقیب اصلی‌اش، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور، باید خود را از سیاست‌های جنجالی از جمله جنگ در ایران دور کند.

احتمال دارد تا پنج عضو دولت ترامپ از سمت‌های خود خارج شوند، در شرایطی که نارضایتی مردم آمریکا از هزینه‌های انرژی و سیاست خارجی رو به افزایش است و هم‌زمان احتمال اقدام دموکرات‌ها برای استیضاح مقامات دولت وجود دارد.

با این وجود کاخ سفید و وزارت خارجه هر دو این گزارش‌ها را شدیدا تکذیب کردند و ادعا‌ها درباره خروج قریب‌الوقوع مقامات را بی‌اساس خواندند.

منبع: النشره