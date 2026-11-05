باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ با ایران و پیامدهای اقتصادی آن، از جمله افزایش قیمت سوخت، به یکی از عوامل مهم تصمیم‌گیری رأی‌دهندگان آمریکایی در انتخابات میان‌دوره‌ای تبدیل شد؛ به‌طوری‌که ۷۴ درصد شرکت‌کنندگان در نظرسنجی‌های پای صندوق، این جنگ را در انتخاب خود مؤثر دانستند. ۴۷ سال پیش نیز تسخیر سفارت آمریکا در تهران و بحران ۴۴۴ روزه، به شکست جیمی کارتر در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۸۰ کمک کرد.

هم‌زمان با شکست جمهوری‌خواهان، تحلیلگران آمریکایی از ضربه سنگین ایران به واشنگتن سخن می‌گویند و نتانیاهو نیز با ناکامی ائتلافش در کسب اکثریت پارلمان اسرائیل با بحران سیاسی روبه‌رو شده است. تنگه هرمز که برخی آن را اهرمی سوخته می‌دانستند، اکنون به عاملی تأثیرگذار در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان تبدیل شده است.