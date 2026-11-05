مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد و گفت: با فعالیت این سامانه طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۱۴ و ۱۵ آبان)، بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و در برخی مناطق احتمال وقوع سیلاب پیش‌بینی می‌شود که بر همین اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است.

 ضیائیان با اشاره به ورود موج جدید بارشی از مناطق غربی و جنوب‌غربی کشور اظهار کرد: از امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان، فعالیت این سامانه بارشی در استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و گیلان آغاز می‌شود و این مناطق بیشترین تأثیر را از فعالیت سامانه خواهند پذیرفت.

وی افزود: فعالیت این سامانه با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی بیان کرد: جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و بارش برف در ارتفاعات از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین شهروندان باید از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌طور جدی خودداری کنند.

ضیائیان با بیان اینکه بخش‌هایی از شرق و جنوب‌شرق کشور نیز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، تصریح کرد: بیشترین خطر ناشی از رگبارهای شدید و موقتی، مناطق شمالی استان سیستان‌وبلوچستان و مناطق جنوبی خراسان جنوبی را تهدید می‌کند. همچنین در مناطق مرکزی و جنوب‌غرب استان کرمان، طی ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبارهای موقتی وجود دارد.

وی ادامه داد: فردا جمعه ۱۵ آبان نیز استان‌های نیمه شمالی کشور، از جمله تهران و البرز، شاهد بارش رگبار باران خواهند بود و برای ارتفاعات این مناطق نیز هشدار سطح نارنجی صادر شده است. در بیشتر مناطق استان‌های شمالی و حاشیه ارتفاعات البرز، فعالیت سامانه بارشی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به بارش برف پاییزی در ارتفاعات البرز و زاگرس گفت: وزش باد شدید نیز از دیگر پدیده‌های جوی همراه با این سامانه خواهد بود.

ضیائیان در پایان از صدور هشدار نارنجی دریایی برای سواحل شمالی و جنوبی کشور خبر داد و بر لزوم توجه به توصیه‌های هواشناسی و رعایت نکات ایمنی در مناطق تحت تأثیر این سامانه تأکید کرد.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
بیش از هزار کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌ها لایروبی شد/ اصلاح ۲۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای+ فیلم
آمادگی ۹۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری برای اجرای طرح زمستانی + فیلم
بارش‌های شدید در راه غرب کشور/احتمال صدور هشدار قرمز هواشناسی+ فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش شدید باران و برف در راه است/ تهران و البرز هم بارانی می‌شوند
تحول در مهندسی و تعمیرات ناوگان هوایی با استقرار سامانه یکپارچه IEMS ‌
حسابرسی سازمان‌های مناطق آزاد به سازمان حسابرسی واگذار شد
ترافیک سنگین در محور چالوس/ ترافیک در محورهای منتهی به تهران
آخرین اخبار
حسابرسی سازمان‌های مناطق آزاد به سازمان حسابرسی واگذار شد
بارش شدید باران و برف در راه است/ تهران و البرز هم بارانی می‌شوند
ترافیک سنگین در محور چالوس/ ترافیک در محورهای منتهی به تهران
تحول در مهندسی و تعمیرات ناوگان هوایی با استقرار سامانه یکپارچه IEMS ‌
جزئیات برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز اعلام شد
پیامک‌های اصلی سرشماری فاقد لینک هستند
چرا کالاها برای دریافت یک مجوز باید ماه‌ها در بنادر معطل بمانند؟
فرآیند تعیین تکلیف کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی در حال پیگیری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۴ آبان
پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه‌ها» در صورت جابه‌جایی کالا بدون اخذ بارنامه
سناریو‌های مدیریت مصرف گاز در زمستان تدوین شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵
پایان انحصار در نظارت ساختمان با حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر
بازار خودرو در مسیر تغییر/ قیمت‌ها، تولید و واردات چه وضعیتی دارند؟
بیش از ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
پایان اسناد کاغذی در پرداخت خسارت‌های خودرو+ جزئیات
انتخاب راهنمای بهترین سایت خرید طلای آبشده
بازار سرمایه آماده صعود؛ اهمیت تنوع در چیدمان سبد سرمایه‌گذاری
راهنمای خرید بهترین فرش کودک از محتشم
پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان پاداش به ۸ گزارشگر ناهنجاری بورسی/ پاداش سوت‌‏زنی افزایش یافت
مالیات اضافی کسرشده از حقوق‌بگیران بازگردانده می‌شود
رشد ۷۸ درصدی تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی
بیش از هزار کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌ها لایروبی شد/ اصلاح ۲۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای+ فیلم
ایران درباره حمایت گزینشی از دریانوردان در شورای آیمو اعتراض کرد
آمادگی ۹۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری برای اجرای طرح زمستانی + فیلم
بارش‌های شدید در راه غرب کشور/احتمال صدور هشدار قرمز هواشناسی+ فیلم
جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز چه پیامدهایی بر اقتصاد جهان داشته است؟