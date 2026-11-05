باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور خبر داد و گفت: با فعالیت این سامانه طی روزهای پنج‌شنبه و جمعه (۱۴ و ۱۵ آبان)، بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و در برخی مناطق احتمال وقوع سیلاب پیش‌بینی می‌شود که بر همین اساس هشدار سطح نارنجی هواشناسی صادر شده است.

ضیائیان با اشاره به ورود موج جدید بارشی از مناطق غربی و جنوب‌غربی کشور اظهار کرد: از امروز پنج‌شنبه ۱۴ آبان، فعالیت این سامانه بارشی در استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، خوزستان، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و گیلان آغاز می‌شود و این مناطق بیشترین تأثیر را از فعالیت سامانه خواهند پذیرفت.

وی افزود: فعالیت این سامانه با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، گردوخاک و کاهش محسوس دما همراه خواهد بود و در مناطق مرتفع و کوهستانی نیز بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی بیان کرد: جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و بارش برف در ارتفاعات از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است؛ بنابراین شهروندان باید از اتراق و تردد در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها به‌طور جدی خودداری کنند.

ضیائیان با بیان اینکه بخش‌هایی از شرق و جنوب‌شرق کشور نیز تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند، تصریح کرد: بیشترین خطر ناشی از رگبارهای شدید و موقتی، مناطق شمالی استان سیستان‌وبلوچستان و مناطق جنوبی خراسان جنوبی را تهدید می‌کند. همچنین در مناطق مرکزی و جنوب‌غرب استان کرمان، طی ساعات بعدازظهر احتمال وقوع رگبارهای موقتی وجود دارد.

وی ادامه داد: فردا جمعه ۱۵ آبان نیز استان‌های نیمه شمالی کشور، از جمله تهران و البرز، شاهد بارش رگبار باران خواهند بود و برای ارتفاعات این مناطق نیز هشدار سطح نارنجی صادر شده است. در بیشتر مناطق استان‌های شمالی و حاشیه ارتفاعات البرز، فعالیت سامانه بارشی ادامه خواهد داشت.

مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به بارش برف پاییزی در ارتفاعات البرز و زاگرس گفت: وزش باد شدید نیز از دیگر پدیده‌های جوی همراه با این سامانه خواهد بود.

ضیائیان در پایان از صدور هشدار نارنجی دریایی برای سواحل شمالی و جنوبی کشور خبر داد و بر لزوم توجه به توصیه‌های هواشناسی و رعایت نکات ایمنی در مناطق تحت تأثیر این سامانه تأکید کرد.