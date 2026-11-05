باشگاه خبرنگاران جوان - محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در ادامه این گفت‌و‌گو درباره اظهارات اخیر گروسی گفت: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عملاً به عامل و پیرو مطیع دشمن ما تبدیل شده و اطلاعات را در اختیار آنها قرار می‌دهد. این اقدامات سوءاستفاده از اختیارات نهاد‌های بین‌المللی است که اعتبار آنها را زیر سؤال می‌برد و ضعف جدی منشور سازمان ملل متحد و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) را آشکار می‌کند. ‍

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، درباره موضوع خروج از ان‌پی‌تی اظهار کرد: خروج یا عدم خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، تصمیمی مهم و راهبردی است که در حوزه اختیارات حاکمیتی کشور قرار دارد.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که کشور ما تصمیمات خود را در چارچوب یک راهبرد کلان و با در نظر گرفتن امنیت ملی و منافع ملی اتخاذ کند.

منبع: ایسنا