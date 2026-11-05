با تصویت هیأت وزیران، سازمان حسابرسی علاوه بر حسابرس و بازرس‌قانونی‌بودن سازمان‌های مناطق آزاد قدیمی‌تر، به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان‌های مناطق آزاد تازه‌تأسیس نیز تعیین شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه جلسه ۳ آبان هیأت وزیران در خصوص تعیین حسابرس برای تعدادی از سازمان‌های مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی بانه-مریوان، سیستان، اینچه‌برون، مهران، اردبیل، قصرشیرین، مازندران، دوغارون و سرخس برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شد.

حق‌الزحمه بازرسی از این سازمان‌ها بر اساس قراردادی که میان سازمان حسابرسی با سازمان‌های منطقه آزاد مذکور و با رعایت تعرفه‌های قانونی به امضا می‌رسد، تعیین خواهد شد.

گفتنی است حسابرسی صورت‌های مالی مناطق آزاد کیش، قشم، انزلی، چابهار، اروند، ارس، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز از زمان آغاز به فعالیت این مناطق آزاد به سازمان حسابرسی واگذار شده بود.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: مناطق آزاد ، محمدرضا عارف
خبرهای مرتبط
وفاق ملی در دولت چهاردهم راهبردی اساسی است
عارف: مهم نیست کدام دولت تعهد داده؛ باید به تعهدات انتقال آب از دریا عمل کرد
عارف دستور تشکیل کارگروه دائمی برای تدوین قوانین فضای دیجیتال را صادر کرد
دستور عارف برای تشکیل پنج کارگروه تخصصی برگزاری اجلاس سران اکو در تهران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بارش شدید باران و برف در راه است/ تهران و البرز هم بارانی می‌شوند
تحول در مهندسی و تعمیرات ناوگان هوایی با استقرار سامانه یکپارچه IEMS ‌
حسابرسی سازمان‌های مناطق آزاد به سازمان حسابرسی واگذار شد
ترافیک سنگین در محور چالوس/ ترافیک در محورهای منتهی به تهران
آخرین اخبار
حسابرسی سازمان‌های مناطق آزاد به سازمان حسابرسی واگذار شد
بارش شدید باران و برف در راه است/ تهران و البرز هم بارانی می‌شوند
ترافیک سنگین در محور چالوس/ ترافیک در محورهای منتهی به تهران
تحول در مهندسی و تعمیرات ناوگان هوایی با استقرار سامانه یکپارچه IEMS ‌
جزئیات برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار پول و ارز اعلام شد
پیامک‌های اصلی سرشماری فاقد لینک هستند
چرا کالاها برای دریافت یک مجوز باید ماه‌ها در بنادر معطل بمانند؟
فرآیند تعیین تکلیف کالا‌ها در سازمان اموال تملیکی در حال پیگیری است
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۱۴ آبان
پرداخت «عوارض جبران خسارت و صدمات وارده به راه‌ها» در صورت جابه‌جایی کالا بدون اخذ بارنامه
سناریو‌های مدیریت مصرف گاز در زمستان تدوین شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۵
پایان انحصار در نظارت ساختمان با حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر
بازار خودرو در مسیر تغییر/ قیمت‌ها، تولید و واردات چه وضعیتی دارند؟
بیش از ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
پایان اسناد کاغذی در پرداخت خسارت‌های خودرو+ جزئیات
انتخاب راهنمای بهترین سایت خرید طلای آبشده
بازار سرمایه آماده صعود؛ اهمیت تنوع در چیدمان سبد سرمایه‌گذاری
راهنمای خرید بهترین فرش کودک از محتشم
پرداخت ۸۵۰ میلیون تومان پاداش به ۸ گزارشگر ناهنجاری بورسی/ پاداش سوت‌‏زنی افزایش یافت
مالیات اضافی کسرشده از حقوق‌بگیران بازگردانده می‌شود
رشد ۷۸ درصدی تخلیه کالاهای اساسی در بنادر شمالی
بیش از هزار کیلومتر از رودخانه‌ها و مسیل‌ها لایروبی شد/ اصلاح ۲۴۰۰ نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای+ فیلم
ایران درباره حمایت گزینشی از دریانوردان در شورای آیمو اعتراض کرد
آمادگی ۹۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهداری برای اجرای طرح زمستانی + فیلم
بارش‌های شدید در راه غرب کشور/احتمال صدور هشدار قرمز هواشناسی+ فیلم
جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز چه پیامدهایی بر اقتصاد جهان داشته است؟