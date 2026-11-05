باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور تصویب‌نامه جلسه ۳ آبان هیأت وزیران در خصوص تعیین حسابرس برای تعدادی از سازمان‌های مناطق آزاد را به وزارت اقتصاد و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی بانه-مریوان، سیستان، اینچه‌برون، مهران، اردبیل، قصرشیرین، مازندران، دوغارون و سرخس برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ تعیین شد.

حق‌الزحمه بازرسی از این سازمان‌ها بر اساس قراردادی که میان سازمان حسابرسی با سازمان‌های منطقه آزاد مذکور و با رعایت تعرفه‌های قانونی به امضا می‌رسد، تعیین خواهد شد.

گفتنی است حسابرسی صورت‌های مالی مناطق آزاد کیش، قشم، انزلی، چابهار، اروند، ارس، ماکو و شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) نیز از زمان آغاز به فعالیت این مناطق آزاد به سازمان حسابرسی واگذار شده بود.

منبع: ایرنا