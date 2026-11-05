وال‌استریت ژورنال نوشت سفارش‌های تسلیحاتی میلیاردی اسرائیل به آمریکا، تلاش ترامپ برای پایان دادن به کمک‌های نظامی به تل‌آویو را دشوار کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «وال استریت ژورنال» نوشت که رژیم تروریستی اسرائیل سفارش‌هایی برای خرید تسلیحات نظامی آمریکایی به ارزش میلیارد‌ها دلار ثبت کرده است که از آنچه آمریکا متعهد به تامین مالی‌اش شده فراتر می‌رود؛ این امر دشواری پایان دادن به کمک‌های آمریکا به این رژیم تروریستی را نشان می‌دهد، در حالی که پیروزی‌های دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای حاکی از گرایش به نظارت بیشتر بر کمک‌های نظامی به تل‌آویو است.

این روزنامه بر اساس سندی از وزارت خارجه آمریکا که به کنگره ارسال شده توضیح داد که آمریکا متعهد شده حدود هفت میلیارد دلار کمک نظامی سالانه در دو سال آینده به رژیم تروریستی ارائه کند.

این روزنامه اشاره کرد که ادعای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در سه‌شنبه ۳ نوامبر مبنی بر عزم او برای پایان دادن به کمک‌ها به رژیم تروریستی اسرائیل، مقامات صهیونیستی از جمله برخی کارکنان نهاد امنیتی را غافلگیر کرد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل پیشتر پیشنهاد کرده بود که کمک‌های مستقیم در طول یک دهه پایان یابد، اما اظهارات ترامپ بسیار سریع‌تر از آنچه انتظار می‌رفت مطرح شد.

این روزنامه در پایان نتیجه گرفت که کنگره نهادی است که اختیار تامین مالی کمک‌های نظامی را در دست دارد و دموکرات‌ها در پی اعمال نظارت بیشتر بر این کمک‌ها خواهند بود؛ این وضعیت دولت ترامپ را در برابر معادله‌ای پیچیده میان تمایلش به پایان دادن به حمایت، تعهدات قانونی موجود و سفارش‌های نظامی عظیم رژیم تروریستی اسرائیل که هنوز تامین مالی نشده‌اند قرار می‌دهد.

منبع: النشره

برچسب ها: آمریکا و اسرائیل ، تسلیحات آمریکایی ، کمک آمریکا به اسرائیل
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
سفارش های میلیاردی رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش که پول آن از جیب مردم امریکا و غارت سایر کشورها حاصل شده است
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۵
برای نابودی اسرائیل و آمریکا باید بمب اتمی قوی بسازیم
۰
۳
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