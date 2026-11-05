باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پایگاه خبری «نیوزویک» در گزارشی به بررسی واکنش‌ها و اختلاف‌نظر‌ها در حزب جمهوری‌خواه آمریکا پس از شکست این حزب در انتخابات میان‌دوره‌ای پرداخته و دیدگاه شماری از چهره‌های جمهوری‌خواه درباره دلایل این ناکامی را بازتاب داده است.

این پایگاه خبری نوشت: شکست گسترده جمهوری‌خواهان موجی از انتقاد‌ها و اختلاف‌نظر‌ها را در میان اعضای حزب جمهوری‌خواه برانگیخته است؛ به‌طوری که شماری از چهره‌های برجسته این حزب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و سیاست‌های دولت او را مسئول این نتیجه دانسته‌اند.

اگرچه در انتخابات میان‌دوره‌ای معمولاً حزب رئیس‌جمهور مستقر کرسی‌هایی را از دست می‌دهد، گستردگی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات امسال نشان‌دهنده مخالفت جدی رأی‌دهندگان با تصمیمات ترامپ بود. در این شرایط به نظر می‌رسید که افزایش هزینه‌های زندگی و جنگ نامحبوب با ایران، نارضایتی رأی‌دهندگان را تشدید کرده است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا جنگ با ایران را عامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان دانست. ترامپ نیز پذیرفت که این جنگ بر نتایج انتخابات تأثیر گذاشته، اما همچنان از تصمیم خود برای آغاز آن دفاع کرد.

در همین حال، برخی دیگر از چهره‌های جمهوری‌خواه، از جمله ران دی‌سانتیس، فرماندار فلوریدا و مارجری تیلور گرین، نماینده پیشین کنگره مستقیماً ترامپ را مسئول شکست حزب دانستند و خواستار بازنگری گسترده‌تر در رویکرد جمهوری‌خواهان شدند.

ترامپ: اگر به گذشته برگردم، باز هم به ایران حمله می‌کنم

رئیس‌جمهور آمریکا پذیرفته است که جنگ با ایران در شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای نقش داشته، اما از تصمیم خود برای آغاز این جنگ دفاع کرده است. ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «فکر می‌کنم تا حد زیادی درست است، چون این جنگ در کوتاه‌مدت قیمت بنزین را کمی افزایش داد».

او افزود: «در عین حال، اگر مجبور باشم دوباره این کار را انجام دهم، باز هم باید همین کار را بکنم. نمی‌توان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند».

ترامپ پیش از انتخابات خود را محور اصلی رقابت‌ها قرار داده و از رأی‌دهندگان خواسته بود «تصور کنند نام او نیز در برگه رأی قرار دارد». با این حال، پس از مشخص شدن ابعاد شکست جمهوری‌خواهان، تلاش کرد نتایج را از خود جدا کند. او در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز گفت: «دوست ندارم این نتیجه را شکست خودم بدانم. نام من در برگه رأی نبود».

ترامپ همچنین در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «نام من در برگه رأی نبود و اگر بود، با اختلافی قاطع پیروز می‌شدیم».

ونس: دلیل شکست، جنگ با ایران بود

معاون رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به شکست حزب جمهوری‌خواه، برخلاف دفاع ترامپ از جنگ با ایران، در پیامی مفصل در شبکه اجتماعی ایکس، این جنگ را عامل اصلی ناکامی حزب دانست.

ونس نوشت: «دلیل شکست ما جنگ است. خود رئیس‌جمهور هم دیشب همین را گفت. اگر می‌خواهید استدلال کنید که این جنگ ارزشش را داشت و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده بهای قابل قبولی بود، این کار را بکنید».

او گفت مشکل جمهوری‌خواهان این نبود که هوادارانشان در انتخابات شرکت نکردند، بلکه برخی از افرادی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده بودند، این بار تصمیم گرفتند به نامزد‌های دموکرات رأی دهند.

ونس چهار اقدام را برای بازگرداندن حمایت این رأی‌دهندگان پیشنهاد کرد: پایان دادن به جنگ با ایران، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم، در اولویت قرار دادن منافع آمریکا و تغییر روابط این کشور با (رژیم) اسرائیل.

دی‌سانتیس: انتخابات، مخالفت با ترامپ بود

ران دی‌سانتیس، فرماندار فلوریدا که در سال ۲۰۲۴ برای کسب نامزدی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست‌جمهوری با ترامپ رقابت کرده بود، مسئولیت شکست را مستقیم‌تر متوجه رئیس‌جمهور آمریکا دانست.

او در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفت: «بدون تردید، این انتخابات میان‌دوره‌ای از سوی دموکرات‌ها، مستقل‌ها و برخی جمهوری‌خواهانی که به نامزد‌های طرف مقابل رأی دادند، نوعی مخالفت با رئیس‌جمهور و کنگره بود».

دی‌سانتیس همچنین قانون‌گذاران جمهوری‌خواه را به دلیل ناکامی در تحقق دستاورد‌های محافظه‌کارانه کافی مورد انتقاد قرار داد. او گفت: «بسیاری از رأی‌دهندگان ما که در انتخابات شرکت نکردند، به دلیل ناامیدی از عملکرد ضعیف جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا در خانه ماندند».

کروز: جمهوری‌خواهان به مشکلات مردم بی‌توجه بودند

تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه ایالت تگزاس، در تحلیلی مفصل از شکست حزب خود گفت جمهوری‌خواهان با «مخالفتی در سطح رسوایی واترگیت» روبه‌رو شده‌اند، زیرا ارتباط خود را با دغدغه‌های رأی‌دهندگان از دست داده‌اند.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شکست حزب ناشی از آن بود که جمهوری‌خواهان برای رسیدگی به «رنج واقعی» آمریکایی‌هایی که با افزایش شدید هزینه‌های زندگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اقدامات کافی انجام ندادند.

کروز نوشت: «این رنج واقعی مردم واقعی آمریکاست و به نظر می‌رسد شمار زیادی از سیاستمداران جمهوری‌خواه یا آن را درک نکردند یا برایشان اهمیتی نداشت. قیمت مواد غذایی بالاست، بنزین گران است، گازوئیل گران است، بیمه گران است و هزینه زندگی بالاست».

این سناتور همچنین تعرفه‌های تجاری ترامپ را عامل گران‌تر شدن کالا‌ها دانست و گفت جنگ با ایران بیش از حد طول کشیده است.

کروز از آنچه «گسست اقتصادی» خواند نیز انتقاد کرد و گفت ساخت مراکز داده، ثروت میلیاردر‌های حوزه فناوری را به صد‌ها میلیارد دلار افزایش داده، در حالی که شهروندان عادی با افزایش شدید قبوض برق مواجه شده‌اند. او گفت: «مردم به‌حق عصبانی بودند و جمهوری‌خواهان منتخب برای رسیدگی به مشکلات واقعی آنها اقدامات کافی انجام ندادند».

گرین: شکست انتخابات، همه‌پرسی درباره ترامپ بود

مارجری تیلور گرین، نماینده پیشین جمهوری‌خواه کنگره که پس از اختلاف شدید با ترامپ در ژانویه از سمت خود کناره‌گیری کرد، مستقیماً رئیس‌جمهور را مسئول شکست حزب دانست.

او در شبکه اجتماعی ایکس نتایج انتخابات را «همه‌پرسی کامل درباره ترامپ» توصیف کرد و افزود: «او به مردم گفت طوری رأی بدهند که انگار نامش در برگه رأی است و آنها هم همین کار را کردند».

گرین در ادامه نوشت: «ترامپ پرونده‌های اپستین را لاپوشانی کرد و از متجاوزان و کودک‌آزاران محافظت کرد، جنگ خارجی‌ای را آغاز کرد که هیچ‌کس آن را نمی‌خواست و مدرسه‌ای پر از کودک را هدف قرار داد (اشاره به مدرسه شجره طیبه در میناب)».

این نماینده پیشین کنگره در ادامه انتقادات خود افزود: «ترامپ حامیان مالی خود را در مقابل آمریکایی‌های فقیری که او را به قدرت رساندند، قرار داد، با تعرفه‌هایش زندگی را غیرقابل تحمل کرد و باعث شد قیمت بنزین و گازوئیل به شدت افزایش یابد، در حالی که او در بازار بازی می‌کرد و ارز‌های دیجیتال می‌فروخت؛ و جمهوری‌خواهان در سکوت پشت سر او ایستادند و مانند فک‌های آموزش‌دیده دست زدند.»

منبع: نیوزویک