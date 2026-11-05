ضرورت توسعه زیر ساخت های بهداشت و درمان در گیلان

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - محمدجعفر قائم‌پناه،معاون اجرایی رئیس‌جمهور که با ارتباط تصویری با رییس جمهور در شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد : گیلان دارای منابع طبیعی بکر، بازار تاریخی ، تنوع فرهنگی ، مشاهیر و فرهیختگان و قهرمانان ورزشی تاثیر گذار ارزشمندی است .

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه گیلان رشد جمعیت و موالید در گیلان نامناسب است، گفت : موضوع افزایش نرخ جمعیتی گیلان باید مورد توجه و برنامه ریزی قرارگیرد، نرخ تورم نیز در استان نسبت در کل کشور کمتراست.‌

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های صنعتی استان می‌تواند به چرخه تولید وارد شود، تصریح کرد: مسئولان اقتصادی و صنعتی گیلان باید با شناسایی موانع سرمایه‌گذاری، تسهیل فرآیندها و حمایت از سرمایه‌گذاران، زمینه افزایش نرخ تبدیل مجوزهای صادرشده به واحدهای تولیدی را فراهم کنند.

قائم‌پناه از وضعیت واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری گفت و اظهار کرد:حدود ۹۱ درصد از واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری در استان فعال هستند که این شاخص نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه فعالیت اقتصادی و تولیدی در گیلان است.

وی با اشاره به نقش اصناف در اقتصاد استان افزود: حدود ۱۴۶ هزار واحد صنفی در گیلان فعالیت می‌کنند که نقش مهمی در توزیع کالا، تأمین نیازهای عمومی و پویایی اقتصاد استان دارند.

معاون رئیس‌جمهور از توزیع منابع و مصارف در استان‌های کشور، گفت و تصریح کرد: یکی از مسائل مهم نظام اقتصادی کشور، عدم تناسب میان منابع تولیدشده در استان‌ها و میزان بازگشت منابع به همان مناطق است.

وی با بیان اینکه اصلاح این وضعیت باید در سطح ملی مورد توجه قرار گیرد، گفت: میانگین نسبت مصارف به منابع در کشور حدود ۸۶ درصد است، در حالی که این شاخص در گیلان حدود ۶۵ درصد برآورد می‌شود.

قائم پناه با اشاره به جایگاه پایین گیلان در این شاخص تصریح کرد: این وضعیت نشان می‌دهد که تناسب لازم میان منابع اقتصادی استان و میزان مصارف و بهره‌مندی آن از منابع وجود ندارد و ضروری است این موضوع با همکاری دستگاه‌های مسئول مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

وی ادامه داد:توسعه متوازن کشور مستلزم آن است که استان‌های مولد و برخوردار از ظرفیت‌های اقتصادی، متناسب با سهم خود در تولید و ایجاد منابع، از اعتبارات و امکانات توسعه‌ای بهره‌مند شوند.

قائم‌پناه با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های خدمات عمومی گیلان افزود: اگرچه استان در برخی شاخص‌های توسعه‌ای وضعیت قابل قبولی دارد، اما در حوزه آب آشامیدنی و پوشش شبکه فاضلاب با مشکلات جدی مواجه است.

وی افزود: ضعف زیرساخت‌های جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب علاوه بر ایجاد مشکلات بهداشتی برای شهروندان، آسیب‌های قابل توجهی به محیط زیست و منابع طبیعی استان وارد می‌کند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر اهمیت این موضوع خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص اقلیمی، منابع آبی و حساسیت‌های زیست‌محیطی گیلان، توسعه شبکه فاضلاب و ارتقای زیرساخت‌های آب و خدمات بهداشتی باید در اولویت برنامه‌های اجرایی استان قرار گیرد.

قائم‌پناه با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیان کرد: شرایط اقلیمی استان در مقایسه با برخی مناطق کشور محدودیت‌هایی برای توسعه بعضی از انواع انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد می‌کند، هرچند ظرفیت‌های موجود نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی از وضعیت تخت‌های بیمارستانی گیلان گفت وافزود: گیلان از نظر تعداد تخت‌های بیمارستانی در مقایسه با میانگین کشور وضعیت چندان مطلوبی ندارد و در این شاخص رتبه بیست‌وچهارم کشور را به خود اختصاص داده است، این در حالی است که استان از نظر تعداد پزشکان وضعیت مناسبی دارد، اما توسعه زیرساخت‌های درمانی و افزایش ظرفیت تخت‌های بیمارستانی همچنان از نیازهای مهم حوزه سلامت گیلان به شمار می‌رود.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به برخی شاخص‌های آموزشی استان بیان کرد: گیلان در زمینه نسبت دانش‌آموز به معلم وضعیت مناسبی دارد و از میانگین کشوری بهتر است.

قائم‌پناه گفت: تراکم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس نیز در استان وضعیت مطلوبی دارد، به‌طوری که میانگین تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس در گیلان حدود ۱۹.۸ نفر است، در حالی که این شاخص در کشور حدود ۲۴ نفر برآورد می‌شود.

وی به مصوبات سفر به استان اشاره کرد و افزود :۵۵مصوبه با اعتباری بالغ بر ۲۵هزار میلیارد و ۴۱۰میلیون تومان عنوان شده است.‌

قائم پناه خاطر نشان کرد: تکمیل فاضلاب شهری و پروژه های زیر بنایی و عمرانی از اهم موضوعات مصوبات امروز سفر به گیلان می باشد.