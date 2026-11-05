باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سرتیپ پاسدار «علی بلالی» مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگوی ویژه با شبکه خبری العالم، با تشریح راهبرد موشکی ایران، تأکید کرد که بومی‌سازی صنعت موشکی و پهپادی، پراکندگی زیرساخت‌ها و آمادگی برای سناریو‌های مختلف، امکان استمرار عملیات و مقابله با تهدید‌ها را فراهم کرده است.

وی همچنین تصریح کرد در صورت تجاوز جدید، هر کشور یا نیرویی که به آمریکا در حمله علیه ایران کمک کند، می‌تواند هدف مشروع جمهوری اسلامی قرار گیرد.

او همچنین با تأکید بر اهمیت خودکفایی در تولید تسلیحات گفت: بومی‌سازی صنایع موشکی، پهپادی و پدافندی موجب شده است توان دفاعی ایران به متغیر‌های خارجی وابسته نباشد.

تغییر در راهبرد موشکی ایران؛ تکیه بر تولید بومی و بازدارندگی پایدار

سوال: جنگ‌های اخیر چه تغییرات بنیادینی در دکترین موشکی ایران ایجاد کرده‌است؟ آیا می‌توان گفت ایران از مرحله بازدارندگی موشکی به مرحله اعمال بازدارندگی فعال وارد شده است؟

سردار بلالی در پاسخ گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از سرزمین و دستاورد‌های انقلاب اسلامی شکل گرفته‌اند و این نظام جمهوری اسلامی نیز نیرو‌های مسلح خود را به‌گونه‌ای آماده کرده است که بتوانند در برابر قدرت‌های استکباری به‌صورت نامتقارن مقاومت کنند و ضربات مناسبی به دشمن وارد آورند.

وی با اشاره به محدودیت منابع اقتصادی و مالی افزود: با توجه به محدود بودن منابع، باید روش و مسیری را انتخاب کنیم که بتوانیم با امکانات موجود، بیشترین بهره‌برداری راهبردی را از تسلیحات داشته باشیم.

این مقام نظامی ادامه داد: اگر تمام توان نیرو‌های مسلح صرف سلاحی شود که بومی نیست و برای تولید آن به خارج وابستگی داشته باشیم، چنین سلاحی نمی‌تواند بازدارندگی ایجاد کند... برای مثال، اگر هواپیما را مبنای قدرت جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم، اما خودمان تولیدکننده آن نباشیم، این موضوع به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند؛ زیرا برای افزایش تولید چنین تسلیحاتی ناچار خواهیم بود از دیگران درخواست کمک کنیم.

به دلیل بومی بودن تسلحیات، قدرت دفاعی کشور هیچ‌گاه تحت تأثیر متغیر‌های خارجی قرار نمی‌گیرد

سردار بلالی تصریح کرد: در حوزه موشکی وضعیت متفاوت است؛ ما این صنعت را کاملاً بومی کرده‌ایم و تمام نیاز‌های مربوط به تولید موشک، پهپاد و سامانه‌های پدافندی در داخل کشور تأمین می‌شود. این مسئله راهبردی را در اختیار ما قرار داده است که بر اساس آن، قدرت دفاعی کشور هیچ‌گاه تحت تأثیر متغیر‌های خارجی قرار نمی‌گیرد و همین امر بازدارندگی ایجاد می‌کند.

وی افزود: از همان ابتدای شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران و زمانی که به سمت تأمین سلاح‌های موشکی حرکت کردیم، توانستیم این بازدارندگی را ایجاد کنیم. در جنگ تحمیلی دوم و سوم نیز نشان دادیم که چگونه می‌توانیم از این تسلیحات استفاده کنیم. در جنگ تحمیلی سوم، با بهره‌گیری از تجربیاتی که در جنگ تحمیلی دوم به دست آورده بودیم، بهترین استفاده را از این سلاح‌ها کردیم.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به استمرار عملیات‌ها و حفظ روند حملات گفت: ما در استمرار عملیات‌ها، وارد کردن ضربات و حفظ آهنگ تهاجمی، عملکرد بسیار بهتری نسبت به نبرد‌های گذشته داشتیم.

پایگاه‌ها موشکی ما از برد مناسبی برای هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا برخوردارند

وی این مسئله را نشانه درستی راهبرد انتخاب‌شده دانست و اظهار داشت: اکنون پایگاه‌های موشکی در سراسر کشور، از شمال شرق تا شمال غرب و جنوب شرق، گسترش یافته‌اند. این پایگاه‌ها برد مناسبی برای هدف قرار دادن رژیم صهیونیستی و پایگاه‌های آمریکا دارند.

سردار بلالی با اشاره به ساختار این پایگاه‌ها گفت: پایداری این زیرساخت‌ها به‌گونه‌ای است که هیچ سلاح متعارفی قادر نیست آن‌ها را از بین ببرد؛ زیرا در عمق زمین قرار دارند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که امکان استقرار و فعالیت مستمر در آن‌ها وجود داشته باشد. نیروها می‌توانند در این پایگاه‌ها مستقر شوند، آماده‌سازی‌های لازم را انجام دهند، در زمان مناسب برای شلیک اقدام کنند و سپس به عمق پایگاه‌ها بازگردند.

وی تأکید کرد: این پایداری همان استمرار عملیاتی مورد اشاره شماست. ما چنین ساختاری را ایجاد کرده‌ایم و این استمرار نیز برقرار است؛ به‌گونه‌ای که همه‌چیز در اختیار خودمان قرار دارد. این مهم‌ترین عامل است. اگر چنین وضعیتی نداشتیم، کافی بود قطعه‌ای از یک سلاح وارداتی در اختیارمان قرار نگیرد تا آن سلاح از کار بیفتد. این، راهبرد اصلی ماست.

توانایی ایران در هدف قرار دادن اهداف متحرک با موشک‌های بالستیک

سوال: یکی از موضوعات مهمی که اخیراً اعلام شده، برخورداری ایران از توانایی هدف قرار دادن اهداف متحرک با استفاده از موشک‌های بالستیک دوربرد است. این دستاورد چه تحول مهمی در معادلات نظامی منطقه ایجاد می‌کند؟

سردار بلالی در پاسخ گفت: سردار رضایی (دبیر شورای عالی امنیت ملی) اعلام کردند که ما از چنین سلاحی استفاده کرده‌ایم و آن را علیه ناوهای آمریکایی به کار گرفته‌ایم. آمریکایی‌ها نیز با توجه به مشاهده تأثیر این سلاح بر ناوهای خود، از منطقه ما دور شده‌اند و در نقطه‌ای متوقف شده‌اند که این موشک به آن دسترسی ندارد.

وی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که چون خودمان تولیدکننده هستیم و صنعت موشکی را بومی کرده‌ایم، می‌توانیم متناسب با نیازهای صحنه نبرد، هر نوع سلاحی را که نیاز داشته باشیم تولید کنیم. این روش باعث شده است طرف مقابل متوجه شود که این سلاح توانایی وارد کردن آسیب به ناوهایش را دارد؛ به همین دلیل، تلاش می‌کند خود را از برد موشک‌های ما خارج کند.

این مقام نظامی ادامه داد: پیش از این نیز موشک «خلیج فارس» را در اختیار داشتیم که نمونه آن در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. این موشک ۵۰۰ کیلومتر برد دارد و همان مأموریتی را انجام می‌دهد که موشک دوربردی که اخیراً آزمایش کردیم، بر عهده دارد؛ یعنی هدف قرار دادن اهداف متحرک.

طراحی موشک خلیج فارس برای بیرون راندن ناو‌های آمریکایی از این منطقه

سردار بلالی خاطرنشان کرد: اساساً موشک‌های زمین‌به‌زمین برای هدف قرار دادن اهداف ثابت طراحی شده‌اند، اما ما با توجه به صنعت موشکی بومی‌شده و نیاز‌های موجود، برای بیرون راندن ناو‌های آمریکایی از خلیج فارس، این موشک را طراحی کردیم و نام آن را «خلیج فارس» گذاشتیم. دشمن با آگاهی از این قابلیت، در این منطقه در برد موشک ما قرار نگرفت و به عقب‌تر رفت.

وی تأکید کرد: الحمدلله همین روش را در تمام حوزه‌های مورد نیاز دنبال می‌کنیم و نیرو‌های مسلح، تسلیحات مورد نیاز خود را تولید می‌کنند.

سامانه‌های پدافندی آمریکا و رژیم صهیونیستی در برابر موشک‌های ایران

سوال: در جنگ اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی از سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی خود برای مقابله با موشک‌های ایرانی استفاده کردند. عملکرد این سامانه‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید و ایران چگونه توانست از لایه‌های دفاعی آنها عبور کند؟

سردار بلالی در پاسخ گفت: آنها با صرف هزینه‌های سرسام‌آور و نجومی، تسلیحاتی تولید کرده‌اند که البته از قابلیت‌هایی نیز برخوردارند؛ اما این قابلیت‌ها به‌گونه‌ای نیست که بتوانند در برابر سلاح‌های ما مقاومت کنند.

وی برای توضیح این موضوع به سرعت موشک‌های ایرانی اشاره کرد و افزود: ما موشک‌هایی داریم که هنگام اصابت به هدف، سرعت عادی آنها به هفت ماخ می‌رسد. اگر طرف مقابل بخواهد موشکی طراحی کند که بتواند با این موشک‌ها مقابله کند، باید سرعت آن از هفت ماخ بیشتر باشد.

طراحی سرعت بالا و کلاهک‌های بارشی برای عبور موشک‌های ایرانی از سامانه‌های پدافندی دشمن

این مقام نظامی ادامه داد: با این حال، ما برای عبور از این سامانه‌ها تاکتیک‌هایی را انتخاب کرده‌ایم. برای مثال، موشک‌هایی داریم که به‌صورت بارشی عمل می‌کنند و کلاهک آنها به چندین بخش تقسیم می‌شود. اگر سامانه پدافندی بخواهد با چنین موشکی مقابله کند، باید برای نمونه در برابر موشک خرمشهر ما که ۸۰ بمبلت از آن خارج می‌شود، ۸۰ موشک رهگیر گران‌قیمت، با هزینه چند میلیون دلار برای هر موشک، شلیک کند تا بتواند آن را ساقط کند؛ با این حال، این کلاهک‌ها به سمت اهداف خود حرکت کرده و به آنها اصابت می‌کنند.

سردار بلالی تصریح کرد: طرف مقابل توانمندی‌هایی دارد، اما در برابر حجم انبوه تسلیحاتی که ما به کار می‌گیریم و تاکتیک‌هایی که انتخاب کرده‌ایم، قابلیت‌های این سامانه‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. آنها در اظهارات خود بار‌ها مدعی شده‌اند که موشک‌ها را هدف قرار داده، رهگیری کرده و منهدم کرده‌اند؛ اما تنها می‌توانند درصد محدودی از آنها را رهگیری کنند.

اصابت موشک‌های ایرانی به موسسه نظامی وایزمن،‌ نقب و دیمونا

وی افزود: با تاکتیک‌هایی که ما انتخاب و اجرا می‌کنیم، آن‌ها قطعاً قادر به مقابله کامل نیستند. تخریب‌هایی که در موسسه نظامی وایزمن رژیم صهیونیستی، مناطق دیگر، نقب و دیمونا مشاهده می‌کنید، همگی نشان می‌دهد که موشک‌ها از سپرهای دفاعی عبور کرده و اهداف خود را در سرزمین های اشغالی منهدم کرده‌اند. با این حال، طرف مقابل برای آنکه هیبت پوشالی‌ای که در برابر دیگران ساخته است فرو نریزد، به پنهان‌کاری، مخفی‌سازی و جلوگیری از انتشار تصاویر روی آورده است.

مشاور عالی فرمانده نیروی هوافضای سپاه با اشاره به انتشار دیرهنگام تصاویر برخی حملات گفت: اکنون می‌بینید که پس از ۱۴ ماه، تازه تصاویر اصابت موشک‌هایی را منتشر کرده‌اند که ما به پالایشگاه حیفا شلیک کرده بودیم. این مسئله نشان می‌دهد که آن‌ها برای مقابله با سلاح‌های ما فاصله زیادی دارند.

وی همچنین به موشک فتاح اشاره کرد و گفت: ما اکنون موشک‌هایی مانند «فتاح» در اختیار داریم. سرعت این موشک ۱۲ ماخ است. برای مقابله با آن، موشک‌های رهگیر باید سرعتی در حدود ۱۵ یا ۱۶ ماخ یا بیشتر داشته باشند.

موشک فتاح ۲ قابلیت مانور پذیری دارد لذا سامانه های دشمن قادر به رهگیری آن نیست

سردار بلالی در ادامه درباره قابلیت مانور موشک‌ها توضیح داد: حتی اگر طرف مقابل بتواند با موشکی با سرعت ۱۲ ماخ مقابله کند، باید توجه داشت که مسیر حرکت این موشک در حالت عادی یک مسیر سینوسی ساده و یک مسیر بالستیک معمولی است. اگر موشک بدون تغییر مسیر حرکت کند، سامانه پدافندی می‌تواند با محاسبات رایانه‌ای، موشک رهگیر خود را در نقطه‌ای قرار دهد و موشک ما را منهدم کند.

وی افزود: برای جلوگیری از تشخیص مسیر حرکت موشک، قابلیت مانورپذیری را به آن اضافه کرده‌ایم. موشک فتاح ۲ که اکنون نمونه‌های جدید آن در این نمایشگاه حضور ندارند، با استفاده از الگوریتم‌های مختلف مانور می‌دهد و حرکت آن به یک الگوریتم محدود نیست. به همین دلیل، طرف مقابل به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند نقطه بعدی حرکت آن را پیش‌بینی کند تا موشک رهگیر خود را در مسیر آن قرار دهد و آن را ساقط کند.

این مقام نظامی تأکید کرد: طرف مقابل برای مقابله با یک گزینه خاص توانمندی‌هایی دارد، اما ما قابلیت‌ها و توانایی‌های آن‌ها و همچنین نقاط ضعفشان را می‌شناسیم. با عبور از این نقاط ضعف، سلاح‌هایی تولید کرده‌ایم که می‌توانند به هدف برسند، بدون آنکه دشمن متوجه شود ضربه از کجا وارد شده است.

منبع: ایسنا