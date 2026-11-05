باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

جنگ با ایران عامل شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان آمریکا + فیلم

جنگ علیه ایران با تشدید شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان، شکست انتخاباتی این حزب و سقوط سنگین ارزش بازار بورس آمریکا همراه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره، ارزش بازار بورس آمریکا طی تنها ۴۰ دقیقه دو تریلیون دلار کاهش یافت. هم‌زمان، ایالت‌هایی مانند تگزاس و کانزاس شاهد اعتراض و تغییر گرایش رأی‌دهندگان بودند؛ بسیاری از جمهوری‌خواهان سابق، هزینه‌های جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی را دلیل فاصله گرفتن از حزب خود می‌دانند.

شکست انتخاباتی، شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان را عمیق‌تر کرده است؛ دموکرات‌ها از پیگیری استیضاح ترامپ و مسدود کردن بودجه جنگ سخن می‌گویند و حتی برخی چهره‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان نیز جنگ ایران را عامل شکست حزب خود می‌دانند. در این میان، نگرانی از تشدید اختلافات داخلی و پایان رؤیای آمریکایی افزایش یافته است.

مطالب مرتبط
جنگ با ایران عامل شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان آمریکا + فیلم
young journalists club

از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد

جنگ با ایران عامل شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان آمریکا + فیلم
young journalists club

اعتراف رسانه‌های ضدایرانی به اینکه جنگ با ایران کابوس انتخاباتی جمهوری‌خواهان شد! + فیلم

جنگ با ایران عامل شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان آمریکا + فیلم
young journalists club

لزوم مدیریت صحیح زندگی برای آمادگی در کنکور + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد
۸۵۴

از کارتر تا ترامپ؛ وقتی ایران نتیجه انتخابات آمریکا را تغییر می‌دهد

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم
۸۱۱

پهپاد‌های گران‌قیمت آمریکا یکی پس از دیگری در تیررس ایران + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم
۵۱۴

وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم
۵۱۳

جعل صدا و تصویر؛ سلاح تازه جنگ روانی علیه افکار عمومی + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
جنگ با ایران عامل شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان آمریکا + فیلم
۴۷۳

جنگ با ایران عامل شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان آمریکا + فیلم

۱۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha