باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات کنگره، ارزش بازار بورس آمریکا طی تنها ۴۰ دقیقه دو تریلیون دلار کاهش یافت. هم‌زمان، ایالت‌هایی مانند تگزاس و کانزاس شاهد اعتراض و تغییر گرایش رأی‌دهندگان بودند؛ بسیاری از جمهوری‌خواهان سابق، هزینه‌های جنگ با ایران و افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی را دلیل فاصله گرفتن از حزب خود می‌دانند.

شکست انتخاباتی، شکاف در اردوگاه جمهوری‌خواهان را عمیق‌تر کرده است؛ دموکرات‌ها از پیگیری استیضاح ترامپ و مسدود کردن بودجه جنگ سخن می‌گویند و حتی برخی چهره‌های نزدیک به جمهوری‌خواهان نیز جنگ ایران را عامل شکست حزب خود می‌دانند. در این میان، نگرانی از تشدید اختلافات داخلی و پایان رؤیای آمریکایی افزایش یافته است.