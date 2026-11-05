باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، تصریح کرد: آن مرحوم بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و خدمت به معلمان و فرهنگیان سپری کردند و آثار و خدمات ارزشمندی بر جای گذاشتند.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت جناب آقای دکتر علی‌اصغر فانی، وزیر اسبق آموزش‌وپرورش و از خدمتگزاران باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور را تسلیت می‌گویم.

آن مرحوم بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و خدمت به معلمان و فرهنگیان سپری کردند و آثار و خدمات ارزشمندی بر جای گذاشتند.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و همجواری با صالحان و برای خانواده محترم ایشان و همه بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران»