باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی با تسلیت درگذشت علیاصغر فانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش، تصریح کرد: آن مرحوم بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و خدمت به معلمان و فرهنگیان سپری کردند و آثار و خدمات ارزشمندی بر جای گذاشتند.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:
«بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت جناب آقای دکتر علیاصغر فانی، وزیر اسبق آموزشوپرورش و از خدمتگزاران باسابقه عرصه تعلیم و تربیت کشور را تسلیت میگویم.
آن مرحوم بخش مهمی از عمر خود را در مسیر تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین و خدمت به معلمان و فرهنگیان سپری کردند و آثار و خدمات ارزشمندی بر جای گذاشتند.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و همجواری با صالحان و برای خانواده محترم ایشان و همه بازماندگان، صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیسجمهوری اسلامی ایران»