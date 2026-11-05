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وقتی اعتراض به نسل‌کشی با اتهام تروریسم پاسخ داده می‌شود + فیلم

دیوان عالی بریتانیا بررسی قانونی بودن ممنوعیت گروه «اقدام فلسطین» را آغاز کرده؛ ممنوعیتی که معترضان آن را محدودکننده آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت بریتانیا سال گذشته، پس از اقدامات اعتراضی اعضای گروه «اقدام فلسطین» علیه آنچه نسل‌کشی و جنایات جنگی در فلسطین می‌خوانند، این گروه را سازمان تروریستی اعلام کرد. اکنون دیوان عالی بریتانیا در حال بررسی قانونی بودن این ممنوعیت است و هم‌زمان پلیس شماری از معترضان مقابل این دادگاه را بازداشت کرده است.

معترضان، ممنوعیت این گروه را حمله به آزادی بیان و حق اعتراض می‌دانند و دولت بریتانیا را به برخورد دوگانه و همراهی با اسرائیل متهم می‌کنند. رسیدگی دیوان عالی روز پنجشنبه پایان می‌یابد و قرار است تاریخ صدور حکم اعلام شود.

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