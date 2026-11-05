باشگاه خبرنگاران جوان - با ورود سامانه‌های جوی جدید و پیش‌بینی بارش‌های پیش‌رو، جلسه اضطراری ستاد مدیریت بحران شهرستان کرج به ریاست مهدی مهرور، معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه این شهرستان برگزار شد. در این نشست، دستورات قاطعی برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، مدیریت آب‌گرفتگی‌ها و صیانت از ایمنی شهروندان صادر گردید.

مهدی مهرور با تأکید بر اینکه «صرف حضور نیروهای اجرایی در سطح شهر کافی نیست»، تصریح کرد: مدیران، کارشناسان و افراد مسلط به زیرساخت‌ها و تجهیزات باید به صورت کاملاً میدانی در محل مأموریت حضور داشته باشند تا در صورت بروز هرگونه اختلال، تصمیم‌گیری و اقدام فوری انجام شود.

خط و نشان برای دستگاه‌های خدمات‌رسان؛ از استقرار ماشین‌آلات تا لغو مرخصی‌ها

فرماندار ویژه کرج با اشاره به لغو تمامی مرخصی‌های کارکنان دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی تا پایان بارش‌ها، بر لزوم سازماندهی دقیق نیروها و تجهیزات متناسب با مأموریت هر مجموعه تأکید کرد.

وی، اقدامات فوری زیر را در اولویت کاری دستگاه‌های مسئول قرار داد:

تجهیز نقاط بحرانی: تأمین و استقرار کیسه‌های شن و ماسه، ایجاد خاکریزهای بازدارنده و پاکسازی معابر و مسیرهای عبور آب.

آمادگی زیرساخت‌های حیاتی: آماده‌باش کامل مجموعه‌های آب، برق، گاز، راهداری، اورژانس، آتش‌نشانی و بیمارستان‌ها.

تجهیزات پشتیبانی: بررسی، تست و به‌روزرسانی موتوربرق‌ها، سیستم‌های روشنایی، پروژکتورها و پمپ‌های لجن‌کش و تخلیه آب.

مدیریت ترافیک: هماهنگی مستمر پلیس راه، راهور و راهداری جهت کنترل محورهای حادثه‌خیز و تسهیل تردد خودروهای امدادی.

تاکید بر نقش رسانه‌ها و اهمیت «بیمه حوادث

رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان کرج، اطلاع‌رسانی به‌موقع را یکی از ارکان اصلی کاهش خسارات خواند و از تمامی رسانه‌ها و دستگاه‌های اطلاع‌رسانی خواست تا با آگاهی‌بخشی مستمر درباره شرایط جوی و مسیرهای پرخطر، شهروندان را همراه سازند.

مهرور همچنین با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در مواجهه با سیلاب و آب‌گرفتگی، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت **بیمه حوادث** برای جبران خسارت شهروندان تأکید کرد و از بخشداران و دهیاران خواست با شناسایی نقاط مستعد حادثه در مجاورت رودخانه‌ها، نسبت به رفع خطرات اقدام کنند.

مهرور بر آمادگی کامل مساجد، سالن‌های ورزشی و زیرساخت‌های بهداشتی برای اسکان اضطراری در نقاط مختلف شهرستان کرج تأکید شد.