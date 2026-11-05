باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس برای برقراری نظم و امنیت اقتصادی و اجتماعی، طی عملیات‌هایی موفق به توقیف محموله‌های بدون مجوز و دستگیری سارقان شدند.

توقیف سوخت قاچاق در شیراز

فرمانده انتظامی شیراز گفت: قاچاقچیان در انتقال ۱۳ هزار و ۵۴۰ لیتر سوخت قاچاق ناکام شدند.

سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی شیراز اظهار کرد: در جهت طرح مبارزه با قاچاق سوخت و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، ماموران کلانتری ۲۴ ابوذر، ۳۳ گویم، ۴۰ سلطان آباد و پاسگاه دشت ارژن طی اخبار دریافتی از انبار سوخت قاچاق در چند نقطه مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی با مرجع قضایی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن مکان‌ها ۱۳ هزار و ۵۴۰ لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند.

سرهنگ رستمی با بیان اینکه ارزش سوخت‌های کشف شده برابر نظر کارشناسان ۴۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: پلیس با قاچاقچیان قاطعانه برخورد می‌کند.

توقیف محموله غذای حیوانات خانگی در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از توقیف خودرو حامل ۳ هزار بسته غذای حیوانات خانگی بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی فرمانده انتظامی مرودشت بیان کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی مرودشت هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و دستور توقف دادند.

او افزود: ماموران جهت بررسی اتوبوس مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن ۳ هزار بسته غذای حیوانات خانگی خارجی قاچاق و بدون مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مرودشت ارزش کالای کشف شده را ۵ میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: در این رابطه یک نفر برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف بیش از ۱۶۰ خودروی شوتی در فارس

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس از توقیف تعداد ۱۶۶ خودروی شوتی در هفته جاری خبر داد.

سرهنگ حمید افرامن معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس، در تشریح عملکرد پلیس فارس در هفته جاری اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی از ابتدای هفته جاری تا کنون تعداد ۱۶۶ دستگاه خودروی شوتی، ۵۸۸ رأس دام بدون مجوز، ۱۱۸ دستگاه ماینر، ۳۷ دستگاه موتورسیکلت و ۳۱۸ هزار لیتر سوخت قاچاق را کشف کردند.

او افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر هم با همکاری سایر رده‌های انتظامی استان موفق به دستگیری تعداد ۳۶۰ نفر خرده‌فروش، ۱۸ قاچاقچی شدند و تعداد ۶۳۵ نفر معتاد متجاهر را جمع آوری و تحویل مراکز بازپروری مربوطه دادند و در این خصوص یک‌هزار و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس ادامه داد: ماموران پلیس آگاهی نیز در سطح استان تعداد ۴۱ سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی آنان را دستگیر و در همین رابطه ۲ باند سرقت از منازل را منهدم کردند.

سرهنگ افرامن با اشاره به عملکرد پلیس فتا بیان کرد: در این حوزه ۴۰ متهم دستگیر شدند و ۳۰۰ مورد کلاهبرداری کشف شده است.

او با اشاره به تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: روزانه نزدیک به ۱۱ هزار تماس در سراسر استان با این مرکز برقرار می‌شود که به‌طور میانگین در هر دقیقه ۸ تماس ثبت می‌شود و حدود ۷۰ درصد این تماس‌ها به انجام مأموریت‌های پلیسی و عملیاتی منجر می‌شود.

دستگیری اعضای باند سارقان کابل‌های برق در لامرد

فرمانده انتظامی لامرد از دستگیری اعضای باند سرقت کابل‌های شبکه برق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی لامرد اظهار کرد: در پی اعلام گزارش‌هایی مبنی بر سرقت کابل‌های شبکه برق فشار قوی، مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان با انجام اقدامات فنی و بهره‌گیری از شیوه‌های پلیسی، موفق به شناسایی ۲ نفر از سارقان شدند.

او افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضایی، در عملیاتی غافلگیرانه متهمان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی لامرد با بیان اینکه در بازرسی از ۲ دستگاه خودرو متعلق به متهمان، حدود ۱۰۰ متر سیم و کابل فشار قوی مسروقه کشف شد، گفت سارقان در تحقیقات پلیسی به سرقت حدود ۳ هزار متر دیگر از کابل‌های برق و فروش آن به فردی مالخر اعتراف کردند که با پیگیری مأموران، مالخر نیز شناسایی و دستگیر شد.

سرهنگ امجدیان تصریح کرد: برابر اعلام کارشناسان، ارزش کابل‌ها و سیم‌های فشار قوی مسروقه حدود ۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

او بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد.

توقیف محموله ۱۰ تن چوب بدون مجوز در کوه‌چنار

فرمانده انتظامی کوه‌چنار از کشف ۱۰ تن چوب بدون مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ مصطفی احسانی فرمانده انتظامی کوه‌چنار بیان کرد: در جهت طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه کامیون و وانت نیسان مشکوک شدند و جهت بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او ادامه داد: پس از هماهنگی قضایی ماموران موفق شدند در بارزرسی از خودروها، ۱۰ تن چوب بدون هرگونه مجوز قانونی را کشف کنند.

فرمانده انتظامی کوه چنار با بیان اینکه کارشناسان ارزش چوب‌های مکشوفه را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

منبع: پلیس فارس