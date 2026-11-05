باشگاه خبرنگاران جوان - معاون اول رئیس جمهور با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، تاکید کرد که وفاق ملی در دولت چهاردهم یک شعار نیست، راهبردی اساسی است که تحت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، انسجامی بی‌نظیر میان دولت و نیرو‌های مسلح ایجاد کرده است.

متن پیام محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، به این شرح است:

«وفاق ملی در دولت چهاردهم یک شعار نیست، راهبردی اساسی است که تحت تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، انسجامی بی‌نظیر میان دولت و نیرو‌های مسلح ایجاد کرده است.

هدف این پیوند ناگسستنی، ایجاد «بازدارندگی همه جانبه» و خلق «ثبات پایدار» است؛ ثباتی که امنیت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و رفاه شایسته مردم ایران را تضمین کند. ایستادگی ما، مقدمه گشایش و توسعه ایران قوی است.»