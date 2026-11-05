باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سهام آمریکا در معاملات امروز با افت شدیدی مواجه شد و شاخص نزدک حدود ۴.۸ درصد سقوط کرد. این کاهش در پی افزایش نگرانی‌ها درباره بازدهی هزینه‌های هنگفت در حوزه هوش مصنوعی و احتمال تشدید نظارت بر توسعه مراکز داده پس از پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در هر دو مجلس کنگره رخ داد.

تا زمان تنظیم این گزارش، شاخص مرکب نزدک با افت ۴.۷۸ درصدی به ۲۴ هزار و ۵۰۶ واحد رسید. شاخص استاندارد‌ اند پورز ۵۰۰ نیز ۳.۱۳ درصد کاهش یافت و به ۷ هزار و ۴۴۸ واحد رسید. همچنین شاخص صنعتی داوجونز با از دست دادن هزار و ۸۷ واحد، معادل ۲.۰۴ درصد، به ۵۲ هزار و ۲۶۸ واحد رسید.

این سطوح، شاخص نزدک را حدود ۱۱.۲ درصد پایین‌تر از رکورد پایانی ۲۷ هزار و ۵۹۹ واحدی آن قرار داد که ماه گذشته ثبت شده بود. به این ترتیب، این شاخص برای دومین بار در سال جاری در آستانه ورود به محدوده اصلاح قیمتی قرار گرفت.

بر اساس تعریف رایج در بازار‌های مالی، افت ۱۰ درصدی یا بیشتر از آخرین رکورد پایانی، اصلاح قیمتی محسوب می‌شود؛ با این حال، تایید این وضعیت به سطح پایانی شاخص بستگی دارد و در زمان تنظیم این گزارش، معاملات همچنان ادامه داشت.

این زیان‌ها در شرایطی رقم خورد که نزدک تمام دستاورد‌های جلسه معاملاتی قبلی خود را از دست داد و سرمایه‌گذاران بار دیگر پیامد‌های نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بر شرکت‌های فناوری و پروژه‌های زیرساختی هوش مصنوعی را ارزیابی کردند.

به گزارش «فوربس»، موج فروش سهام شرکت‌های تولیدکننده تراشه و حافظه برای دومین روز متوالی ادامه یافت. حدود ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت نیویورک، سهام شرکت‌ ای‌ام‌دی ۱۳.۵ درصد، میکرون ۱۲ درصد، مارول ۱۱ درصد، اینتل ۸ درصد و انویدیا ۶ درصد سقوط کرد.

همچنین سهام شرکت سندیسک ۱۷ درصد و شرکت تایوانی تی‌اس‌ام‌سی ۷ درصد کاهش یافت. این افت‌ها در پی نگرانی‌ها از کند شدن روند ساخت مراکز داده و تاثیر آن بر تقاضای نیمه‌رسانا‌ها رخ داد.

به گزارش فوربس، سهام شرکت کوالکام نیز ۱۰ درصد کاهش یافت؛ زیرا پیش‌بینی سود هر سهم این شرکت تحت‌الشعاع برآورد‌های درآمدی آن قرار گرفت. کوالکام پیش‌بینی کرد سود تعدیل‌شده هر سهم این شرکت در سه‌ماهه نخست سال مالی ۲۰۲۷ بین ۲.۱۵ تا ۲.۳۵ دلار و به‌طور میانگین ۲.۲۵ دلار باشد؛ رقمی که کمتر از پیش‌بینی ۲.۳۲ دلاری تحلیلگران است.

کوالکام در بیانیه نتایج خود نسبت به افزایش گسترده هزینه نهاده‌های تولید نیمه‌رسانا‌ها هشدار داد؛ افزایشی که بخش‌هایی از جمله تولید تراشه، مونتاژ، آزمایش، بسته‌بندی پیشرفته، حافظه و سایر مواد اولیه را دربرمی‌گیرد.

نگرانی سرمایه‌گذاران تنها به تغییر موازنه قدرت در کنگره محدود نمی‌شود، بلکه وعده‌های انتخاباتی در سطح ایالت‌ها برای محدود کردن توسعه مراکز داده نیز بر نگرانی‌ها افزوده است.

سمیر سمانه کارشناس ارشد بازار‌های جهانی در موسسه سرمایه‌گذاری ولز فارگو، گزارش داد که تحولات سیاسی گسترده می‌تواند فضای عدم اطمینان و تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها ایجاد کند. وی خاطرنشان کرد احتمال دستیابی دموکرات‌ها به اکثریت قابل‌توجه در هر دو مجلس نمایندگان و سنا برای وادار کردن بازار‌ها به احتیاط کافی بوده است.

منبع: النشره