باشگاه خبرنگاران جوان- فرزانه بهرامی با تشریح عملکرد ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در حوزه فعالیت‌های هنردرمانی افراد دارای معلولیت، اظهار کرد: معاونت امور توانبخشی در راستای سیاست‌های حمایتی و ارائه خدمات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی به افراد دارای معلولیت، برنامه‌های مختلفی را با هدف ارتقای کیفیت زندگی و توانمندسازی این افراد اجرا کرده است.

وی با اشاره به نقش مؤثر هنر در فرآیند توانمندسازی و ارتقای کارکرد‌های اجتماعی افراد دارای معلولیت، افزود: بهزیستی استان کردستان امسال نیز همانند سال‌های گذشته در جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین زاگرس که به میزبانی استان همدان برگزار می‌شود، حضور دارد.

معاون امور توانبخشی بهزیستی کردستان ادامه داد: مهلت ارسال متون نمایشی برای این جشنواره از ۱۶ شهریور تا دوم مهرماه اعلام شد که در نهایت ۱۳ متن نمایشی از استان کردستان به مرحله بازبینی راه یافت.

بهرامی همچنین از اجرای طرح پایگاه‌های هنری افراد دارای معلولیت در مناطق روستایی استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف افزایش دسترسی افراد دارای معلولیت به آموزش‌های هنری، استعدادیابی، مهارت‌آموزی و فراهم کردن زمینه حضور مستقل آنان در عرصه‌های هنری اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: هم‌اکنون هفت پایگاه هنری در شهرستان‌های سنندج، بانه، سقز، مریوان، قروه، سروآباد و بیجار فعال است و ۵۶۰ نفر از افراد واجد شرایط با بهره‌گیری از آموزش‌های تسهیلگران آموزش‌دیده، در حوزه‌های هنر‌های تجسمی و نمایشی فعالیت می‌کنند.

معاون امور توانبخشی اداره‌کل بهزیستی استان کردستان افزود: اجرای برنامه‌های هنردرمانی علاوه بر شناسایی و پرورش استعداد‌های افراد دارای معلولیت، زمینه ایجاد نشاط و شادابی، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و افزایش مشارکت این افراد در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی را فراهم می‌کند.

منبع: بهزیستی استان