باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان ، امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان اظهار کرد : گیلان قدمت دیرینه دارد، این استان از سابقه درخشان انسانی و فرهنگی برخوردار است؛ از خاندان آل‌بویه و شخصیت‌هایی همچون شیخ زاهد گیلانی و آیت‌الله بهجت تا بزرگان علم و دانش نظیر دکتر محمد معین که هرکدام بخشی از هویت تاریخی این سرزمین را شکل داده‌اند.

استاندار گیلان با بیان اینکه استان گیلان در گذشته با روسهای مقابله کرد و مانع تصرف این استان توسط بیگانگان شد، گفت :

توسعه ظرفیت ها ی امروز این استان می تواند نه تنها برای گیلان بلکه برای ایران باشد .

استاندار گیلان خاطر نشان کرد : زیر ساخت های مطلوبی بعد از انقلاب در گیلان ایجاد شد قبل انقلاب در گیلان ۵تا ۶ اسکله بود ولی اکنون بیش از ۵۰اسکله در استان وجود دارد.‌

وی بابیان اینکه بندر آستارا و انزلی نقش تاثیر گذاری در حمل و نقل دارد، گفت : استان گیلان با توجه به ظرفیت های بالای در محورهای هوایی ، زمینی و دریایی یکی از مهمترین استانهای ترانزیتی کشور محسوب می شود.

استاندار گیلان به دیگر ظرفیت های کشاورزی ، باغی و گردشگری استان اشاره و اذعان داشت : گیلان دومین تولیدکننده مرغ کشور است، میزان تولید مرغ استان در برخی مقاطع به حدود ۳۳۰ هزار تن می‌رسد و بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های دامی موردنیاز این صنعت که پیش‌تر از مسیرهای جنوبی وارد می‌شد، اکنون از مسیر شمال تأمین می‌شود؛ ازاین‌رو تقویت تجهیزات بندری و افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کشتی‌ها یک ضرورت جدی است.

حق‌شناس با اشاره به عملکرد مرز آستارا در مبادلات تجاری کشور بیان کرد: در نیمه نخست امسال، مرز آستارا در میان ۳۳ مرز رسمی و غیررسمی کشور، در حوزه واردات رتبه سوم، صادرات رتبه چهارم و ترانزیت رتبه پنجم را کسب کرده که نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این مرز در تجارت خارجی کشور است.

وی به ظرفیت های بالای صنعتی گیلان پرداخت اذعان داشت : تولید فولاد و دارو در استان از دیگر ظرفیت های بالای این استان شمرده می شود.

حق شناس خاطر نشان کرد : کشاورزی و محیط زیست گیلان را با تهدید جدی مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: در این بخش اقدامات جدی در دستور کار قرار گرفته و هفت پهنه مدیریت پسماند برای استان پیش‌بینی شده است؛ همچنین در حوزه پسماند رشت و ساماندهی سایت سراوان اقدامات اساسی در حال انجام است که امیدواریم با حمایت دولت، این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.