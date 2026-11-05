استاندار گیلان بابیان اینکه گیلان ظرفیت تبدیل‌شدن به محور اقتصادی و ترانزیتی کشور را دارد، گفت : پسماند یکی از معضلات گیلان شمرده می شود، ساماندهی سایت سراوان یکی از برنامه های در حال انجام است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان ، امروز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان اظهار کرد : گیلان قدمت دیرینه دارد، این استان از سابقه درخشان انسانی و فرهنگی برخوردار است؛ از خاندان آل‌بویه و شخصیت‌هایی همچون شیخ زاهد گیلانی و آیت‌الله بهجت تا بزرگان علم و دانش نظیر دکتر محمد معین که هرکدام بخشی از هویت تاریخی این سرزمین را شکل داده‌اند.

استاندار گیلان با بیان اینکه استان گیلان در گذشته با روسهای مقابله کرد و مانع تصرف این استان توسط بیگانگان شد، گفت : 

  توسعه ظرفیت ها ی امروز این استان می تواند نه تنها برای گیلان بلکه برای ایران باشد . 

استاندار گیلان خاطر نشان کرد : زیر ساخت های مطلوبی بعد از انقلاب در گیلان ایجاد شد قبل انقلاب در گیلان ۵تا ۶ اسکله بود ولی اکنون بیش از ۵۰اسکله در استان وجود دارد.‌

 

وی بابیان اینکه بندر آستارا و انزلی نقش تاثیر گذاری در حمل و نقل دارد، گفت : استان گیلان با توجه به ظرفیت های بالای در محورهای هوایی ، زمینی و دریایی یکی از مهمترین استانهای ترانزیتی کشور محسوب می شود. 

 

استاندار گیلان به دیگر ظرفیت های کشاورزی ، باغی و گردشگری استان اشاره و اذعان داشت : گیلان دومین تولیدکننده مرغ کشور است، میزان تولید مرغ استان در برخی مقاطع به حدود ۳۳۰ هزار تن می‌رسد و بخش قابل‌توجهی از نهاده‌های دامی موردنیاز این صنعت که پیش‌تر از مسیرهای جنوبی وارد می‌شد، اکنون از مسیر شمال تأمین می‌شود؛ ازاین‌رو تقویت تجهیزات بندری و افزایش سرعت تخلیه و بارگیری کشتی‌ها یک ضرورت جدی است.

 

حق‌شناس با اشاره به عملکرد مرز آستارا در مبادلات تجاری کشور بیان کرد: در نیمه نخست امسال، مرز آستارا در میان ۳۳ مرز رسمی و غیررسمی کشور، در حوزه واردات رتبه سوم، صادرات رتبه چهارم و ترانزیت رتبه پنجم را کسب کرده که نشان‌دهنده جایگاه راهبردی این مرز در تجارت خارجی کشور است.

وی به ظرفیت های بالای صنعتی گیلان پرداخت اذعان داشت : تولید فولاد و دارو در استان از دیگر ظرفیت های بالای این استان شمرده می شود.

حق شناس خاطر نشان کرد : کشاورزی و محیط زیست گیلان را با تهدید جدی مواجه می‌کند؛ ازاین‌رو تکمیل تصفیه‌خانه‌ها و توسعه شبکه جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب باید در اولویت برنامه‌های دولت قرار گیرد.

 استاندار گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مدیریت پسماند خاطرنشان کرد: در این بخش اقدامات جدی در دستور کار قرار گرفته و هفت پهنه مدیریت پسماند برای استان پیش‌بینی شده است؛ همچنین در حوزه پسماند رشت و ساماندهی سایت سراوان اقدامات اساسی در حال انجام است که امیدواریم با حمایت دولت، این روند با سرعت بیشتری دنبال شود.

برچسب ها: گیلان ، اقتصاد
خبرهای مرتبط
رشت؛
افتتاح 12طرح اقتصادی در گیلان
رشت /
بررسی راهكارهای عملی اقتصاد مقاومتی در گیلان
گیلان/
ضرورت توجه به اقتصاد کشاورزی در استان گیلان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
صرفه‌جویی ۱.۵ میلیارد دلاری در صنعت برق با موتور محرک طرح مهتاب
حیرت دشمن از قدرت اتحاد و انسجام ملی ملت ایران
ظرفیت گیلان در محور اقتصادی و ترانزیتی کشور
ضرورت توسعه زیر ساخت های بهداشت و درمان در گیلان
آخرین اخبار
ظرفیت گیلان در محور اقتصادی و ترانزیتی کشور
ضرورت توسعه زیر ساخت های بهداشت و درمان در گیلان
حیرت دشمن از قدرت اتحاد و انسجام ملی ملت ایران
صرفه‌جویی ۱.۵ میلیارد دلاری در صنعت برق با موتور محرک طرح مهتاب
هیچ کارخانه‌ای از چرخه تولید خارج نمی‌شود/ یک لیتر بنزین هم وارد نمی‌کنیم
انعقاد تفاهم نامه سه فعالیت سرمایه گذاری در گیلان
ساخت ۱۷هزار کلاس درس در کشور
تخصیص اعتبار برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی