باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی می‌گوید از تصمیم آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی به این رژیم تا پایان سال جاری میلادی بی‌خبر بوده است.

او در دیدار با نمایندگان یکی از احزاب رژیم در اقامتگاه خود در بیت‌المقدس گفت: «موضوع کمک‌های آمریکا به‌شدت مرا نگران می‌کند. واقعاً به‌شدت».

هرتزوگ در ادامه با اشاره به اینکه یادداشت تفاهم فعلی کمک‌های نظامی آمریکا تا سال ۲۰۲۸ اعتبار دارد، افزود: «این خبر مثل صاعقه‌ای از آسمان بر سرم فرود آمد».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که واشنگتن و بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی ماه‌ها پیش درباره توقف کمک‌های نظامی سالانه آمریکا به تل‌آویو به توافق رسیده‌اند و این کمک‌ها از پایان سال جاری میلادی، یعنی ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶، قطع خواهد شد.

ارزش این کمک‌ها سالانه حدود ۳.۸ میلیارد دلار است. در همین حال، ترامپ گفته است که آمریکا با وجود توقف کمک‌های مالی، همچنان به فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داد و در صورت نیاز از این رژیم حمایت می‌کند.

اظهارات ترامپ در حالی بیان شد که بر اساس توافق فعلی بین واشنگتن و تل‌آویو، کمک‌های نظامی آمریکا باید تا سپتامبر ۲۰۲۸ ادامه داشته باشد. ترامپ جزئیاتی درباره چگونگی توقف زودهنگام این کمک‌ها ارائه نکرده و هنوز مشخص نیست این تصمیم چگونه و با چه سازوکاری اجرا خواهد شد.

منبع: تایمز اسرائیل