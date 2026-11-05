وزیران کشور ترکیه و عربستان در آنکارا درباره همکاری‌های امنیتی، تحولات منطقه‌ای و پیامد‌های تنش‌های اخیر گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، با عبدالعزیز بن سعود بن نایف آل سعود، وزیر کشور عربستان سعودی، دیدار کرد.

وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دیدار در مقر این وزارتخانه در آنکارا برگزار شد و طی آن، همکاری‌های امنیتی دو کشور، تحولات منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، آموزش‌های امنیتی، مهاجرت و مدیریت مرز‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

چیفتچی در این دیدار، ضمن ابراز همدردی با عربستان به دلیل حملاتی که فرودگاه‌های این کشور را هدف قرار داده بود، بر روابط تاریخی و مشارکت راهبردی میان ترکیه و عربستان تاکید کرد.

وزیر کشور ترکیه گفت: «ما عربستان سعودی را کشوری می‌دانیم که روابط تاریخی عمیق و پیوند‌های برادرانه مستحکمی با آن داریم. شاهد تعمیق روابط ممتاز میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها هستیم؛ امری که به لطف اراده صادقانه و قدرتمند سران دو کشور محقق شده است.»

چیفتچی همچنین به موضع ترکیه در قبال تحولات نوار غزه و کرانه باختری، تنش‌ها با ایران و حملات علیه عربستان سعودی پرداخت.

او ادعا کرد که تشدید تنش‌هایی را که از ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران آغاز شد و سپس با هدف قرار گرفتن منافع و پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه از سوی ایران گسترش یافت، با نگرانی عمیق دنبال کرده است.

وزیر کشور ترکیه افزود حملاتی که در این دوره خاک عربستان سعودی را هدف قرار داد، به مرحله خطرناکی رسید و بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید کرد. چیفتچی ادعا کرد که حملات علیه امنیت عربستان و زیرساخت‌های اقتصادی این کشور به‌طور مستقیم قابل پذیرش نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد تحولات اخیر بار دیگر اهمیت پرداختن کشور‌های منطقه به مسائل امنیتی خود در چارچوب یک چشم‌انداز مشترک را نشان داده است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ترکیه و عربستان ، جنگ منطقه ای
خبرهای مرتبط
پکن به‌زودی فرستاده‌ای به غرب آسیا اعزام می‌کند
ترس کشور‌های خلیج فارس از پیامد‌های حمله مجدد به ایران
مقام سعودی: هدف نشست تهران کاهش تنش است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ادعای فایننشال تایمز درباره توافق روسیه برای فروش ۹۰ پرتابگر موشکی به ایران
ادعای نیویورک‌تایمز درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا
پست ونس، اعلام زودهنگام نامزدی ۲۰۲۸ به قیمت ترامپ
نیویورکر: تغییر رژیم پیش از تهران، در تگزاس رخ داد
السید: ترامپ می‌خواهد جنگ ایران را تمام کند، اما برنامه‌ای ندارد
آکسیوس: ایران به عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور دیده می‌شود
کنترل دموکرات‌ها بر کنگره و محدود کردن سیاست خارجی ترامپ
مقصر ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان کیست؟ جدال درون‌حزبی آغاز می‌شود
الزیدی در تماس با ترامپ: عراق پایگاه حمله به همسایگان نمی‌شود
سفارش‌های میلیاردی اسرائیل، مانع آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی
آخرین اخبار
الزیدی در تماس با ترامپ: عراق پایگاه حمله به همسایگان نمی‌شود
احتمال رأی‌گیری برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا از هفته آینده
تاکید ترکیه بر حمایت از امنیت عربستان در برابر حملات اخیر
غافلگیری رئیس رژیم صهیونیستی از قطع کمک‌های آمریکا
سقوط سنگین بورس آمریکا با نگرانی از آینده هوش مصنوعی
حمله پهپادی به فرودگاه ملک فهد عربستان
مقصر ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان کیست؟ جدال درون‌حزبی آغاز می‌شود
سفارش‌های میلیاردی اسرائیل، مانع آمریکا برای قطع کمک‌های نظامی
قوت گرفتن احتمال استعفای روبیو برای نامزدی در انتخابات ۲۰۲۸
السید: ترامپ می‌خواهد جنگ ایران را تمام کند، اما برنامه‌ای ندارد
کاهش ۶۶ درصدی سود «گروه امارات» به دلیل جنگ با ایران
ادعای نیویورک‌تایمز درباره احتمال ازسرگیری حملات آمریکا
آکسیوس: ایران به عنوان یک قدرت فضایی در حال ظهور دیده می‌شود
اعتراضات سراسری فرانسه با احتمال شرکت یک میلیون نفر
ترامپ: قصد دارم پیت هگست را در سمتش حفظ کنم
دیدار وزیر دفاع ترکیه با وزیر دفاع قطر در آنکارا
کنترل دموکرات‌ها بر کنگره و محدود کردن سیاست خارجی ترامپ
میلیاردر‌های حوزه فناوری در تیررس دموکرات‌ها؛ پیامد‌های حمایت از ترامپ چه خواهد بود؟
پست ونس، اعلام زودهنگام نامزدی ۲۰۲۸ به قیمت ترامپ
نیویورکر: تغییر رژیم پیش از تهران، در تگزاس رخ داد
موج تهدیدهای بمب‌گذاری، پروازهای اروپا را مختل کرد
چین: نظامی‌سازی مجدد ژاپن تهدیدی جدی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه است
مدودف: شکست جمهوری‌خواهان تأثیری بر روسیه نخواهد داشت
ادعای فایننشال تایمز درباره توافق روسیه برای فروش ۹۰ پرتابگر موشکی به ایران
اصابت دو پرتابه به یک شناور در نزدیکی سواحل قطر
زلنسکی برای نخستین بار به نتایج انتخابات آمریکا واکنش نشان داد
توافق قریب‌الوقوع یا جنگ بازندگان؟
کارشناس ژاپنی: پایان جنگ با ایران اولویت ترامپ پس از انتخابات است
نتانیاهو کشور‌های خارجی را به مداخله در انتخابات کنست متهم کرد
حدود دوسوم رأی‌دهندگان، سیاست‌های ترامپ را عامل افزایش تورم می‌دانند