باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مصطفی چیفتچی، وزیر کشور ترکیه، با عبدالعزیز بن سعود بن نایف آل سعود، وزیر کشور عربستان سعودی، دیدار کرد.

وزارت کشور ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که این دیدار در مقر این وزارتخانه در آنکارا برگزار شد و طی آن، همکاری‌های امنیتی دو کشور، تحولات منطقه‌ای، مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته، آموزش‌های امنیتی، مهاجرت و مدیریت مرز‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

چیفتچی در این دیدار، ضمن ابراز همدردی با عربستان به دلیل حملاتی که فرودگاه‌های این کشور را هدف قرار داده بود، بر روابط تاریخی و مشارکت راهبردی میان ترکیه و عربستان تاکید کرد.

وزیر کشور ترکیه گفت: «ما عربستان سعودی را کشوری می‌دانیم که روابط تاریخی عمیق و پیوند‌های برادرانه مستحکمی با آن داریم. شاهد تعمیق روابط ممتاز میان دو کشور در تمامی زمینه‌ها هستیم؛ امری که به لطف اراده صادقانه و قدرتمند سران دو کشور محقق شده است.»

چیفتچی همچنین به موضع ترکیه در قبال تحولات نوار غزه و کرانه باختری، تنش‌ها با ایران و حملات علیه عربستان سعودی پرداخت.

او ادعا کرد که تشدید تنش‌هایی را که از ۲۸ فوریه با حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران آغاز شد و سپس با هدف قرار گرفتن منافع و پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه از سوی ایران گسترش یافت، با نگرانی عمیق دنبال کرده است.

وزیر کشور ترکیه افزود حملاتی که در این دوره خاک عربستان سعودی را هدف قرار داد، به مرحله خطرناکی رسید و بی‌ثباتی منطقه‌ای را تشدید کرد. چیفتچی ادعا کرد که حملات علیه امنیت عربستان و زیرساخت‌های اقتصادی این کشور به‌طور مستقیم قابل پذیرش نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد تحولات اخیر بار دیگر اهمیت پرداختن کشور‌های منطقه به مسائل امنیتی خود در چارچوب یک چشم‌انداز مشترک را نشان داده است.

منبع: آناتولی