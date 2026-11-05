باشگاه خبرنگاران جوان -کاوه دولتی عصر پنجشنبه در جمع شهرداران مناطق مختلف استان یزد که با محوریت توسعه خدمات اطلاعات مکان‌محور و بررسی روند اجرای طرح ملی نظام نشانی‌گذاری مکان‌محور (GNAF) برگزار شد با تأکید بر اهمیت اطلاعات مکانی در تمامی مراحل زندگی افراد، افزود: داده‌های مکانی یکی از زیرساخت‌های اساسی برنامه‌ریزی شهری و توسعه کشور به شمار می‌روند و رئیس‌جمهور نیز بر اجرای این طرح به‌عنوان یکی از الزامات توسعه زیرساخت‌های کشور تأکید ویژه‌ای دارد.

وی وجود نشانی‌های غیراستاندارد را از چالش‌های مهم مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: تامین زیرساخت داده‌های مکانی دولت هوشمند، افزایش شفافیت و عدالت‌محوری و ارتقای دقت در برنامه‌ریزی‌های شهری از مهم‌ترین اهداف اجرای طرح جی‌نف است.

دولتی با اشاره به تصویب قوانین متعدد از سال ۱۳۷۶ در حوزه ساماندهی نشانی‌ها، خاطرنشان کرد: با وجود این قوانین، روند اجرای طرح در سال‌های گذشته با کندی همراه بوده است؛ اما اخیرا قانون هشت‌ماده‌ای میزان استفاده دستگاه‌های اجرایی از اطلاعات و خدمات سامانه جی‌نف، و الزامات استفاده از آن نیز تصویب و ابلاغ شده که می‌تواند زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به اجرای این طرح ملی باشد.

معاون توسعه فناوری اطلاعات شرکت ملی پست در تشریح وضعیت اجرای طرح جی‌نف در استان یزد اظهار کرد: میزان پیشرفت موقعیت جغرافیایی (ژئوکدسازی) اماکن در استان به ۸۷.۵ درصد و ساختمان‌ها به ۸۵.۸ درصد رسیده است. همچنین ۹۱.۷ درصد اماکن استان دارای کدپستی هستند.

وی با اشاره به برخی چالش‌های موجود در تکمیل طرح افزود: در بخش تخصیص نشانی کامل و استاندارد به اماکن، استان یزد با تحقق ۲۳.۶ درصدی، به دلیل مسائلی از جمله محدودیت اعتبارات، وضعیت مطلوبی ندارد، همچنین در مجموع تنها ۳۰ درصد اماکن استان دارای پلاک هستند و ساماندهی معابر نیز نیازمند توجه و اقدامات جدی‌تر میباشد.

دولتی ادامه داد: طرح جی‌نف تاکنون در ۲۳ شهر و یک‌هزار و ۱۸۱ روستای استان یزد اجرا شده است، در بخش ژئوکدپستی اماکن شهری، استان در جایگاه میانی کشور قرار دارد و در مناطق روستایی شرایط بهتری را تجربه می‌کند؛ با این وجود، در زمینه تخصیص نشانی استاندارد به اماکن شهری و روستایی، یزد در میان چهار استان آخر کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به وضعیت اجرای طرح در شهرستان‌های استان گفت: یزد از نظر میزان استفاده دستگاه‌های اجرایی از اطلاعات و خدمات سامانه جی‌نف، رتبه دهم کشور و از نظر میزان بهبود و ارتقای شاخص‌های اجرای این طرح، رتبه هفدهم را دارد.

معاون توسعه فناوری اطلاعات شرکت ملی پست با تأکید بر نقش اطلاعات مکانی دقیق در مدیریت بحران‌ها و ارائه خدمات هوشمند، ابراز امیدواری کرد: با تعامل و همکاری مؤثر شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مجموعه پست، اقدامات لازم برای نام‌گذاری معابر، صدور ژئوکد اماکن شهری و روستایی و تأمین و به‌روزرسانی نقشه‌های پارسل‌بندی با جدیت بیشتری دنبال شود تا شاهد ارتقای شاخص‌های اجرای طرح در استان یزد باشیم.

وی همچنین از امضای تفاهم‌نامه چهارجانبه توسعه خدمات اطلاعات مکان‌محور کدپستی (جی‌نف) میان استانداری یزد، شرکت ملی پست، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و شهرداری یزد در آینده نزدیک خبر داد.

دولتی، در جریان سفر به استان یزد، به مناسبت روز فرهنگ عمومی با حضور در شهرستان بافق در آیین کاشت نهال‌های نخل بوستان وحشی بافقی و همچنین آیین رونمایی از تمبر اختصاصی وحشی بافقی نیز شرکت کرد.